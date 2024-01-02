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2024 Planlarını Anlatan Full Enerji Teoman "Bir Erkeğin Max Yeni Yıl Planı Bu Olmalı" Dedirtti

2024 Planlarını Anlatan Full Enerji Teoman "Bir Erkeğin Max Yeni Yıl Planı Bu Olmalı" Dedirtti

Teoman
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:24

Türk müziğinin efsanevi ismi şarkıcı Teoman, 2024 yılı için planlarını açıkladı. Herkese bir yerlerden tanıdık gelen bu yeni yıl planları Twitter ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı...

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Havalı ve umursamaz tavırlarıyla kendine hayran bırakan Teoman, Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi.

Havalı ve umursamaz tavırlarıyla kendine hayran bırakan Teoman, Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.

Müzik dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Teoman'ın her söylediği olay oluyor desek yalan olmaz.

Müzik dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Teoman'ın her söylediği olay oluyor desek yalan olmaz.

Ünlü şarkıcı bu sefer de 2024'e dair planlarıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bu sefer de 2024'e dair planlarıyla gündeme geldi.

İşte ünlü şarkıcının 2024 planları!

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"Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim." diyen Teoman, "Bir erkeğin maksimum planı bu olmalı" dedirtti.

"Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim." diyen Teoman, "Bir erkeğin maksimum planı bu olmalı" dedirtti.

Teoman'ın yeni yıl planları Twitter ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı!

Teoman'ın yeni yıl planları Twitter ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı!
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twitter.com

Siz Teoman'ın yeni yıl planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

Siz Teoman'ın yeni yıl planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼
twitter.com

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