2024 Planlarını Anlatan Full Enerji Teoman "Bir Erkeğin Max Yeni Yıl Planı Bu Olmalı" Dedirtti
2024 Planlarını Anlatan Full Enerji Teoman "Bir Erkeğin Max Yeni Yıl Planı Bu Olmalı" Dedirtti
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Havalı ve umursamaz tavırlarıyla kendine hayran bırakan Teoman, Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi.
Ünlü şarkıcı kariyeri kadar yaptığı açıklamalar ile de magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Müzik dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Teoman'ın her söylediği olay oluyor desek yalan olmaz.
Ünlü şarkıcı bu sefer de 2024'e dair planlarıyla gündeme geldi.
İşte ünlü şarkıcının 2024 planları!
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"Sigarayı bırakmayacağım, azaltacağım. Az çalışacağım, spor yapacağım ve bol bol eğleneceğim." diyen Teoman, "Bir erkeğin maksimum planı bu olmalı" dedirtti.
Teoman'ın yeni yıl planları Twitter ahalisinin diline düşmekten kurtulamadı!
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