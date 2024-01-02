Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Partner Her Yerde Partner! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya "2023'ün En Stil Sahibi" Seçildi

Partner Her Yerde Partner! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya "2023'ün En Stil Sahibi" Seçildi

Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Pınar Deniz
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 18:01

2023 bitse de, en'leri bitmiyor. InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile 2023'e veda ederken en'leri seçti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partnerliğini yine konuşturdu. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023'e veda etsek de, en'ler peşimizi bırakmıyor: InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile yılın son en'lerini seçti.

2023'e veda etsek de, en'ler peşimizi bırakmıyor: InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile yılın son en'lerini seçti.
www.instagram.com

Bakalım kimler var...

En çok konuşulan gelin: Eda Ece

En çok konuşulan gelin: Eda Ece

Favori çift: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Favori çift: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Yükselen yıldız: Nezaket Erden

Yükselen yıldız: Nezaket Erden

En stil sahibi erkek: Kıvanç Tatlıtuğ

En stil sahibi erkek: Kıvanç Tatlıtuğ
İçeriğin Devamı Aşağıda

En stil sahibi kadın: Serenay Sarıkaya

En stil sahibi kadın: Serenay Sarıkaya

En etkili influencer: Sibil Çetinkaya

En etkili influencer: Sibil Çetinkaya

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın partnerliğini bir kez daha konuşturmasına yorum yağdı:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın partnerliğini bir kez daha konuşturmasına yorum yağdı:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın