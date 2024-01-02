Partner Her Yerde Partner! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya "2023'ün En Stil Sahibi" Seçildi
Partner Her Yerde Partner! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya "2023'ün En Stil Sahibi" Seçildi
2023 bitse de, en'leri bitmiyor. InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile 2023'e veda ederken en'leri seçti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partnerliğini yine konuşturdu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023'e veda etsek de, en'ler peşimizi bırakmıyor: InStyle Türkiye, yaptığı oylama ile yılın son en'lerini seçti.
En çok konuşulan gelin: Eda Ece
Favori çift: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım
Yükselen yıldız: Nezaket Erden
En stil sahibi erkek: Kıvanç Tatlıtuğ
İçeriğin Devamı Aşağıda
En stil sahibi kadın: Serenay Sarıkaya
En etkili influencer: Sibil Çetinkaya
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın partnerliğini bir kez daha konuşturmasına yorum yağdı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın