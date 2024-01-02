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Yeni Tarzıyla Çok Konuşulan Gökhan Türkmen'in Ojeleri Dertsiz Başlara Dert Oldu

Yeni Tarzıyla Çok Konuşulan Gökhan Türkmen'in Ojeleri Dertsiz Başlara Dert Oldu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 08:31

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen yeni tarzıyla bir süredir sosyal medyanın gündemindeydi. Türkmen'in ojeli fotoğrafı ise sosyal medya kullanıcılarına 'tartışma konusu' oldu. Detaylar 👇

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Her parçasıyla hit olan Gökhan Türkmen'i tanıyanlarınız ya da en az bir kez dinlemiş olanlarınız vardır.

Her parçasıyla hit olan Gökhan Türkmen'i tanıyanlarınız ya da en az bir kez dinlemiş olanlarınız vardır.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla görenleri şaşırtmış, kimseler tanıyamamıştı!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla görenleri şaşırtmış, kimseler tanıyamamıştı!

Özellikle de ojeleri dikkatlerden kaçmamış, yeni tarzına birçok yorum gelmişti.

Özellikle de ojeleri dikkatlerden kaçmamış, yeni tarzına birçok yorum gelmişti.

Burada bahsettik:

Sosyal medyada Türkmen'in ojeli tarzından 'tartışma konusu oldu' diye bahsedilmesi 'tartışmaya yer arıyoruz' yorumlarını beraberinde getirdi.

Sosyal medyada Türkmen'in ojeli tarzından 'tartışma konusu oldu' diye bahsedilmesi 'tartışmaya yer arıyoruz' yorumlarını beraberinde getirdi.
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