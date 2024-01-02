Yeni Tarzıyla Çok Konuşulan Gökhan Türkmen'in Ojeleri Dertsiz Başlara Dert Oldu
Yeni Tarzıyla Çok Konuşulan Gökhan Türkmen'in Ojeleri Dertsiz Başlara Dert Oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen yeni tarzıyla bir süredir sosyal medyanın gündemindeydi. Türkmen'in ojeli fotoğrafı ise sosyal medya kullanıcılarına 'tartışma konusu' oldu. Detaylar 👇
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Her parçasıyla hit olan Gökhan Türkmen'i tanıyanlarınız ya da en az bir kez dinlemiş olanlarınız vardır.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla görenleri şaşırtmış, kimseler tanıyamamıştı!
Özellikle de ojeleri dikkatlerden kaçmamış, yeni tarzına birçok yorum gelmişti.
Sosyal medyada Türkmen'in ojeli tarzından 'tartışma konusu oldu' diye bahsedilmesi 'tartışmaya yer arıyoruz' yorumlarını beraberinde getirdi.
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