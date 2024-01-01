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Geçtiğimiz Yıl HBO Latin Amerika'ya Türk Dizileri Damgasını Vurdu!

Geçtiğimiz Yıl HBO Latin Amerika'ya Türk Dizileri Damgasını Vurdu!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 01:25

2022 yılında Latin Amerika'ya açılan Türk dizileri, orada epey rağbet görmüş ve sevilmişti. 2023 yılında da en çok izlenen 10 diziden 9'u Türk dizisi oldu. Bakalım listede kimler var 👇

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Türk dizileri tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor: En son popüler birkaç dizinin Arjantin, Şili, Honduras, ABD (Hispanik) ve HBO LatAm üzerinden Latin Amerika’nın pek çok bölgesinde yayınlanması kararı alınmıştı.

Türk dizileri tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor: En son popüler birkaç dizinin Arjantin, Şili, Honduras, ABD (Hispanik) ve HBO LatAm üzerinden Latin Amerika’nın pek çok bölgesinde yayınlanması kararı alınmıştı.

Burada bahsettik:

Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl HBO Latin Amerika'fa en çok izlenen 10 diziden 9'unun Türk dizisi olduğunu paylaştı.

Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl HBO Latin Amerika'fa en çok izlenen 10 diziden 9'unun Türk dizisi olduğunu paylaştı.
twitter.com

Bakalım hangi diziler listede...

10. Baraj

10. Baraj

9. Kızım

9. Kızım

8. Kara Sevda

8. Kara Sevda
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7. Mucize Doktor

7. Mucize Doktor

6. Kadın

6. Kadın

4. Aşk Mantık İntikam

4. Aşk Mantık İntikam

3. Yargı

3. Yargı

2. Sadakatsiz

2. Sadakatsiz
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1. Sen Çal Kapımı

1. Sen Çal Kapımı

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