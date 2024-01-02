Meryem Uzerli'nin O Ses Jüriliğindeki Samimiyeti 'Kadın Kadının Yurdudur' Dedirtti
Meryem Uzerli'nin O Ses Jüriliğindeki Samimiyeti 'Kadın Kadının Yurdudur' Dedirtti
Meryem Uzerli sadece güzelliğiyle değil, samimiyeti ile de kendine hayran bırakan bir isim. O Ses Yılbaşı programından bir rüzgar gibi gelip geçen Uzerli, içimizi ısıtan anlara imza attı. Bakalım 👇
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Hepimizin Hürrem Sultan olarak tanıdığı ve ilelebet öyle kalacak olan Meryem Uzerli, herkesin sevdiği bir oyuncu.
Uzerli, gerek yeteneği gerek güzelliği olsun bulduğu her fırsatta milyonları kendine hayran bırakıyor!
Ünlü oyuncunun binlerce sevilme nedenlerinden biri de ünün, şöhretin etki edemediği samimiyeti desek yalan olmaz.
Geçtiğimiz O Ses Yılbaşı programına damgasını vuran Uzerli, gece boyu tavırları ile bir kez daha izleyicileri mest etti.
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Uzerli, bir kez daha 'Kadın kadının yurdudur' dedirtti.
Çünkü kadınlar. ❤️
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Seviyoruz cidden! ❤️
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