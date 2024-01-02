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Meryem Uzerli'nin O Ses Jüriliğindeki Samimiyeti 'Kadın Kadının Yurdudur' Dedirtti

Meryem Uzerli'nin O Ses Jüriliğindeki Samimiyeti 'Kadın Kadının Yurdudur' Dedirtti

Meryem Uzerli
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 09:01

Meryem Uzerli sadece güzelliğiyle değil, samimiyeti ile de kendine hayran bırakan bir isim. O Ses Yılbaşı programından bir rüzgar gibi gelip geçen Uzerli, içimizi ısıtan anlara imza attı. Bakalım 👇

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Hepimizin Hürrem Sultan olarak tanıdığı ve ilelebet öyle kalacak olan Meryem Uzerli, herkesin sevdiği bir oyuncu.

Hepimizin Hürrem Sultan olarak tanıdığı ve ilelebet öyle kalacak olan Meryem Uzerli, herkesin sevdiği bir oyuncu.

Uzerli, gerek yeteneği gerek güzelliği olsun bulduğu her fırsatta milyonları kendine hayran bırakıyor!

Uzerli, gerek yeteneği gerek güzelliği olsun bulduğu her fırsatta milyonları kendine hayran bırakıyor!

Ünlü oyuncunun binlerce sevilme nedenlerinden biri de ünün, şöhretin etki edemediği samimiyeti desek yalan olmaz.

Ünlü oyuncunun binlerce sevilme nedenlerinden biri de ünün, şöhretin etki edemediği samimiyeti desek yalan olmaz.

Geçtiğimiz O Ses Yılbaşı programına damgasını vuran Uzerli, gece boyu tavırları ile bir kez daha izleyicileri mest etti.

Geçtiğimiz O Ses Yılbaşı programına damgasını vuran Uzerli, gece boyu tavırları ile bir kez daha izleyicileri mest etti.

Özellikle de gece boyu kadın konuklara yağdırdığı övgüler izleyenlerin içini ısıttı.

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Uzerli, bir kez daha 'Kadın kadının yurdudur' dedirtti.

Uzerli, bir kez daha 'Kadın kadının yurdudur' dedirtti.
twitter.com
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Çünkü kadınlar. ❤️

Çünkü kadınlar. ❤️
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Seviyoruz cidden! ❤️

Seviyoruz cidden! ❤️
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