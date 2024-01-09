Bradley Cooper Bir Süredir Birlikte Olduğu Gigi Hadid'i Annesi ile Tanıştırdı: Akıllarda Soru İşareti Kalmadı
Bradley Cooper Bir Süredir Birlikte Olduğu Gigi Hadid'i Annesi ile Tanıştırdı: Akıllarda Soru İşareti Kalmadı
2024 Altın Küre Ödül töreni bitti, olayları bitmedi! Dün gerçekleştirilen tören sonrası yaşananlar da ilgi çekmeye devam etti. Bradley Cooper'ın törene annesi ile katılması ve Gigi Hadid'in yanında olmaması dikkate çekmişti. Detaylar içeriğimizde👇
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Bradley Cooper dün katılım sağladığı Altın Küre Ödül gecesinde yapımını ve başrolünün üstlediği filmi ile farklı kategorilere aday gösterilmişti.
Başarılı oyuncu törenden eli boş dönse bile annesi ile verdiği pozlar çokça beğeni almış ve "onun ödülü zaten yanında" dedirtmişti.
Bradley Cooper daha önce de farklı ödül törenlerine annesi ile katılmıştı ama o zamanlar yanında sevgilisi Irina Shayk'ı da görebiliyorduk.
Ünlü oyuncu 2015 yılında güzel manken Irina Shayk ile sürdürdükleri ilişkiyi 2019 yılında sonlandırmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz aylarda çıkan Gigi Hadid ve Bradley Cooper aşk iddialarını da mutlaka duymuşsunuzdur, son zamanlarda ikilinin objektiflere yansıyan görüntüleri epey artmıştı.
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Cooper'ın her zamanki gibi geceye annesiyle katılması sürpriz olamasa da Gigi Hadid'i niye götürmemiş soruları akıllarda takılmıştı.
Ve müjdeli haber tören sonrası üçlünün bir yemekte buluşmasıyla geldi! Cooper, yeni sevgilisi Hadid'i annesiyle tanıştırmaya karar vermiş anlaşılan.
Ünlü model yemeğe simsiyah kombiniyle katıldı. Boynunda 3 yaşındaki kızının ismi olan "Khai" yazılı kolyeyi taşıyan Hadid oldukça şık gözüküyordu.
Cooper'ın Hadid'i annesi ile tanıştırması ilişkinin ciddileştiğini düşündürdü.
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