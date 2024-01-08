Bradley Cooper'ın Altın Küre Ödüllerine Annesi ile Gitmesi "O Zaten Ödülünü Almış Görünüyor" Dedirtti!
Bradley Cooper'ın Altın Küre Ödüllerine Annesi ile Gitmesi "O Zaten Ödülünü Almış Görünüyor" Dedirtti!
Dün gece 81'incisi gerçekleşen Altın Küre Ödüllerine Bradley Cooper annesi ile katıldı. Anne ve oğlun verdiği pozlar kameralara böyle yansıdı. Detaylar içeriğimizde👇
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Bradley Cooper başrolünde yer aldığı 'Maestro' filmi ile Altın Küre'de 4 adaylık birden almıştı. Kendisi filmin yönetmeliğini de üstlenmişti.
Orkestra şeflerinden biri olan Leonard Bernstein'ın hayatını anlatan filmde başrolü oynayan aktör yine başarılı bir işe imza atmayı başarmış.
Los Angeles'ta düzenlenen geleneksel Altın Küre Ödülleri dün gece düzenlendi ve birçok dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu törene katıldı.
Törene katılan ünlülerden biri de tabii ki ünlü ve başarılı oyuncu Bradley Cooper oldu.
Ünlü oyuncu 2019 Altın Küre Ödül törenine şimdi eski karısı olan Irina Shayk ile katılmıştı.
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Cooper bir süredir ünlü model Gigi Hadid ile anılıyor biliyorsunuz, hatta ilişiklerini gittikçe ciddileştiği iddiaları da gündemdeydi.
Fakat bu sefer kendisine ödül töreninde eşlik eden isim Gigi Hadid değil annesi oldu!
İkilinin bü görüntülerine yorum yağdı. Gelin birlikte bakalım👇
1. Ondan nasıl çıktı 💀
2. Annesini her zaman ödüllere getirmesine bayılıyorum, çok tatlı.
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3. Bradley harika bir aktör, yazar, yönetmen ve yapımcı. Annesini yanına almasına bayıldım. Bana göre, bir erkeğin annesine nasıl davrandığı, savunmasız, samimi, sorumlu olabileceğini ve partnerine annesine davrandığı gibi davranacağını gösterir...👏👏👏❤️❤️❤️🔥🔥
4. Bu çok sevimli ve Bradley kız arkadaşı GiGi Hadid yerine annesini getirmiş😂❤️
5. O benim en sevdiklerimden biri
6. Kazanacak gibi görünüyor!
7. Love seeing Bradley with his mom in this special event👏👏👏👏 it proves Bradley has lots of respect to his mom, the person who did everything to become who he is now in this world. ❤️❤️❤️❤️😍😍😍
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8. Tanrım, onu seviyorum ama biraz fazla botokslu.
9. Gigi nerede, lanet olası Bradley?
10. Onu daha da çok seviyorum.
11. Çok tatlı. Altın Küre Ödülünü almış gibi gözüküyor.❤️
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