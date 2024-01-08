Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Altın Küre Ödüllerinde Dudakları Birbirinden Hiç Ayrılmayan Timothée Chalamet ile Kylie Jenner Çok Konuşuldu!

Altın Küre Ödüllerinde Dudakları Birbirinden Hiç Ayrılmayan Timothée Chalamet ile Kylie Jenner Çok Konuşuldu!

Magazin
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:03 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 14:46

81. Altın Küre Ödülleri'nde ünlü oyuncuların aralarında yaşanan magazinsel anlar gündeme damgasını vurdu. Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner öpüştü. İkilinin bu romantik anlarına tepkiler gecikmedi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Altın Küre ödül törenine ünlü oyuncuların sergilediği tavırlar damgasını vurdu. Taylor Swift'in sunucu şakasına maruz kaldığı, Pedro Pascal'a Succession yıldızı Kieran Culkin'den gelen "Koydum mu Pedro" göndermeleri derken törende birbirinden unutulmaz anlar yaşandı.

Altın Küre ödül törenine ünlü oyuncuların sergilediği tavırlar damgasını vurdu. Taylor Swift'in sunucu şakasına maruz kaldığı, Pedro Pascal'a Succession yıldızı Kieran Culkin'den gelen "Koydum mu Pedro" göndermeleri derken törende birbirinden unutulmaz anlar yaşandı.

Törene damgasını vuran bir diğer olay ise Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner'ın ödül töreni sırasında etrafta hiç kimseler yokmuş gibi doyasıya öpüşmesi oldu.

Törene damgasını vuran bir diğer olay ise Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner'ın ödül töreni sırasında etrafta hiç kimseler yokmuş gibi doyasıya öpüşmesi oldu.

Kylie Jenner'ın pullu ve dantelli siyah sırt dekolteli ile Timothée Chalamet'in siyah payetli takım elbisesi çok beğenilmesi bir yana ikilinin romantik öpüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kylie Jenner'ın pullu ve dantelli siyah sırt dekolteli ile Timothée Chalamet'in siyah payetli takım elbisesi çok beğenilmesi bir yana ikilinin romantik öpüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin kameralara yansıyan ve sürekli tekrarlanan öpüşme anını buradan izleyebilirsiniz:

Ödül töreninde bulunan misafirler ve sosyal medya kullanıcıları romantik çiftin bu tavırlarına yorum yapmakta gecikmedi. Kullanıcılar gündem olan öpüşmeye "Gidin evinizde öpüşün" ve "Timothée Chalamet ve Kylie Jenner'ın her 29 saniyede bir sevişmesini izlemek zorunda kaldık" gibi yorumlarda bulundu.

Ödül töreninde bulunan misafirler ve sosyal medya kullanıcıları romantik çiftin bu tavırlarına yorum yapmakta gecikmedi. Kullanıcılar gündem olan öpüşmeye "Gidin evinizde öpüşün" ve "Timothée Chalamet ve Kylie Jenner'ın her 29 saniyede bir sevişmesini izlemek zorunda kaldık" gibi yorumlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Törene ayrıca Selena Gomez ile Taylor Swift'in arasında geçen konuşma da damgasını vurdu. Görüntülerde Gomez'in Swift'e fısıldayarak Timothée ile fotoğraf çektirmek istedim ama Kylie izin vermedi" sözleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Törene ayrıca Selena Gomez ile Taylor Swift'in arasında geçen konuşma da damgasını vurdu. Görüntülerde Gomez'in Swift'e fısıldayarak Timothée ile fotoğraf çektirmek istedim ama Kylie izin vermedi" sözleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?