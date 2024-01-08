Altın Küre Ödüllerinde Dudakları Birbirinden Hiç Ayrılmayan Timothée Chalamet ile Kylie Jenner Çok Konuşuldu!
Altın Küre Ödüllerinde Dudakları Birbirinden Hiç Ayrılmayan Timothée Chalamet ile Kylie Jenner Çok Konuşuldu!
81. Altın Küre Ödülleri'nde ünlü oyuncuların aralarında yaşanan magazinsel anlar gündeme damgasını vurdu. Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner öpüştü. İkilinin bu romantik anlarına tepkiler gecikmedi. Detaylar içerikte!
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Altın Küre ödül törenine ünlü oyuncuların sergilediği tavırlar damgasını vurdu. Taylor Swift'in sunucu şakasına maruz kaldığı, Pedro Pascal'a Succession yıldızı Kieran Culkin'den gelen "Koydum mu Pedro" göndermeleri derken törende birbirinden unutulmaz anlar yaşandı.
Törene damgasını vuran bir diğer olay ise Timothée Chalamet ve sevgilisi Kylie Jenner'ın ödül töreni sırasında etrafta hiç kimseler yokmuş gibi doyasıya öpüşmesi oldu.
Kylie Jenner'ın pullu ve dantelli siyah sırt dekolteli ile Timothée Chalamet'in siyah payetli takım elbisesi çok beğenilmesi bir yana ikilinin romantik öpüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Ödül töreninde bulunan misafirler ve sosyal medya kullanıcıları romantik çiftin bu tavırlarına yorum yapmakta gecikmedi. Kullanıcılar gündem olan öpüşmeye "Gidin evinizde öpüşün" ve "Timothée Chalamet ve Kylie Jenner'ın her 29 saniyede bir sevişmesini izlemek zorunda kaldık" gibi yorumlarda bulundu.
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Törene ayrıca Selena Gomez ile Taylor Swift'in arasında geçen konuşma da damgasını vurdu. Görüntülerde Gomez'in Swift'e fısıldayarak Timothée ile fotoğraf çektirmek istedim ama Kylie izin vermedi" sözleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
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