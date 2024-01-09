Sürekli Kadınlarla Gündeme Gelen Survivor Sercan Yıldırım'ın Eski Aşklarının Listesi!
Sürekli Kadınlarla Gündeme Gelen Survivor Sercan Yıldırım'ın Eski Aşklarının Listesi!
Survivor All Star'da yarışan Sercan Yıldırım'ın yıllardır magazine konu olan eski aşklarının listesini sizler için derledik.
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Survivor All Star'da yarışan ve daha önce de katıldığı dönemde Nisa Bölükbaşı'na abayı yaktığı iddia edilen futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçmişinde her gece partilerde olduğunu, birçok kadınla isminin anıldığını biliyoruz.
Neredeyse her hafta farklı bir kadınla magazine malzeme oluyordu. Biz de sizler için Sercan Yıldırım'ın gündem olan bazı aşklarını derledik.
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'la 2010 yılında 19 yaşındayken bir süre ilişki yaşamış. Sercan Yıldırım o dönem Avşar'dan tam 11 yaş küçükmüş. Yıldırım, Avşar'ı üniversite öğrencisi Seda Parseker'e aşık olunca da terk etmiş.
Helin Avşar'dan sonra o dönem 20 yaşında olan bir rus mankenle görüntülenmişti. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından kadınlarla da anılmıştı.
Daha sonra Yıldırım, Ceyda Ateş'e 2010 yılında abayı yakmış fakat ikili 2011 yılına gelince Ceyda Ateş'in çıplak pozları nedeniyle ayrılmış. Yıldırım, "Bu pozlarını ailem kabul etmez, o yüzden evlenemeyiz" diyerek ilişkiyi bitirmiş.
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Ceyda Ateş'le ilişki yaşadığı dönem Sercan Yıldırım, Ece Erken'le Bursa'da buluşmuş hatta Erken'e kıyafet almış. Ceyda Ateş haliyle çıldırmış. Sercan Yıldırım'ın bir maçta gol attıktan sonra kameraya E harfi yapması da bu dedikoduları güçlendirmişti. Tabii tüm iddialara Ece Erken, "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.
Murat Dalkılıç ile bir dönem beraber olan Akasya Durağı'ndan hatırlayacağınız Pelin Sönmez'le Ceyda Ateş'ten ayrıldıktan sonra ilişkiye başlamıştı. Hatta o dönem Ece Erken, Twitter'dan "Pelin Sönmez ile Sercan Yıldırım'a mutluluklar. Kimi tanıştırsam aşk yaşıyor. Bir kendime hayrım yok. Çok şeker oldular bence. Mutluluklar" açıklamasını yapmıştı.
Oyuncu Tuvana Türkay'la da 2012 yılında bir beraberlikleri olmuştu. Çift evlilik kararı alıp 6 ay nişanlı kalmıştı. 2013 yılında da yollarını ayırmışlardı.
2019 yılında da Survivor'a gitmeden önce Elif Aydın'la görüntülenmişti. Survivor'da da Nisa'dan hoşlandığı ortaya çıkmıştı. Aydın da Sercan Yıldırım'la ilişkilerinin Survivor'dan önce bittiğini açıklamıştı.
2021 yılına geldiğimizde ise Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'le ilişki yaşamaya başlamıştı ve Yönel'le nişanlanmıştı.
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Yine aynı yıl içinde Yıldırım ve Yönel evlenmişti. İki yıl sonra da çift ayrıldıklarını açıklamıştı.
Sercan Yıldırım, "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..." açıklamasını yapmıştı.
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