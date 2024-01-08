Dua Lipa'nın Altın Küre Ödüllerinde Giydiği Demode Kıyafet "Ölü Geline Benzemiş" Diyeceğiniz Cinsten!

Geçtiğimiz gece geleneksel Altın Küre Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tabii ki törene birbirinden ünlü isimler katıldı ve ödüllerine kavuştu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Dua Lipa da törene katılan isimlerdendi. Şarkıcının giydiği kıyafet birçok eleştiriye maruz kaldı. Detaylar içeriğimizde👇