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Dua Lipa'nın Altın Küre Ödüllerinde Giydiği Demode Kıyafet "Ölü Geline Benzemiş" Diyeceğiniz Cinsten!

Dua Lipa'nın Altın Küre Ödüllerinde Giydiği Demode Kıyafet "Ölü Geline Benzemiş" Diyeceğiniz Cinsten!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:11

Geçtiğimiz gece geleneksel Altın Küre Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tabii ki törene birbirinden ünlü isimler katıldı ve ödüllerine kavuştu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Dua Lipa da törene katılan isimlerdendi. Şarkıcının giydiği kıyafet birçok eleştiriye maruz kaldı. Detaylar içeriğimizde👇

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Dua Lipa şarkılarıyla ülkemizde tanınan ve gönüllerde taht kuran pop şarkıcıların başında yer alıyor diyebiliriz.

Dua Lipa şarkılarıyla ülkemizde tanınan ve gönüllerde taht kuran pop şarkıcıların başında yer alıyor diyebiliriz.

Kendisi Türklere benzetildiği için de bu kadar sevilmiş olabilir tabii. Hatırlarsanız kendisi Birsu Demir ve Şükrü Özyıldız gibi Türk ünlülere sık sık benzetilmişti daha önce.

Kendisi Türklere benzetildiği için de bu kadar sevilmiş olabilir tabii. Hatırlarsanız kendisi Birsu Demir ve Şükrü Özyıldız gibi Türk ünlülere sık sık benzetilmişti daha önce.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı yaptığı tatillerle, gittiği ülkelerle ve aşk hayatıyla magazine çokça konu olan bir isim.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı yaptığı tatillerle, gittiği ülkelerle ve aşk hayatıyla magazine çokça konu olan bir isim.

Geçtiğimiz gece 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Törene katılan birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Gecede çoğu ünlü giydikleriyle de ilgi odağı olmayı başardı.

Geçtiğimiz gece 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Törene katılan birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Gecede çoğu ünlü giydikleriyle de ilgi odağı olmayı başardı.

1. Törenin şık ve rüküş isimlerini sizin için derlemiştik👇

Dua Lipa da giydiği kıyafetle çok konuşulan isimlerden biriydi. Gelin elbisesinden takılarına ve makyajına tüm görünümüne birlikte bakalım👇

Dua Lipa da giydiği kıyafetle çok konuşulan isimlerden biriydi. Gelin elbisesinden takılarına ve makyajına tüm görünümüne birlikte bakalım👇
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Ünlü şarkıcı kombiniyle güzel yorumlar da aldı eleştiririler de, gelin yorumlara beraber bakalım👇

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