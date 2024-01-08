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TikTok'ta Lüks Yaşamı ile Bilinen Türk Kullanıcı Louis Vuitton'un Tasarımcısıyla Yaşadığı Anısını Paylaştı

TikTok'ta Lüks Yaşamı ile Bilinen Türk Kullanıcı Louis Vuitton'un Tasarımcısıyla Yaşadığı Anısını Paylaştı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 11:35

Lüks hayat tarzıyla TikTok'ta paylaşımlar yapan Mr.Thecan, Instagram hesabından paylaştığı anısı ile herkesi şaşırttı.

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"@mr.thecan" kullanıcı ismiyle TikTok'ta sıkça gördüğümüz ve yaptığı lüks alışverişlerle hepimizi her videosunda şaşırtan fenomen, Instagram hesabında bir anısını paylaştı.

"@mr.thecan" kullanıcı ismiyle TikTok'ta sıkça gördüğümüz ve yaptığı lüks alışverişlerle hepimizi her videosunda şaşırtan fenomen, Instagram hesabında bir anısını paylaştı.

Ünlü fenomen seyahatleri ve yaptığı alışverişlerle izleyenlerin ağzını açık bırakıyor.

Ünlü fenomen seyahatleri ve yaptığı alışverişlerle izleyenlerin ağzını açık bırakıyor.

"@mr.thecan"ın lüks alışverişlerini çektiği bazı videolar 👇

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Kendisi hakkında çok bilgi vermeyen fenomen, kendisine sıkça sorulan "Paranın kaynağı nedir?" sorusuna da cevap vermiyor.

Kendisi hakkında çok bilgi vermeyen fenomen, kendisine sıkça sorulan "Paranın kaynağı nedir?" sorusuna da cevap vermiyor.

'Erkek Makyaj Yapar mı?' tartışmasıyla da kendisini çok fazla görmüştük👇

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Louis Vuitton markasını çok sevdiğini söyleyen fenomen, paylaşımlarıyla markayı bize ne kadar sevdiğini kanıtlıyor.

Mr. Thecan, hayat tarzıyla hepimizi kıskandırırken, Instagram hesabı üzerinden Louis Vuitton'un tasarımcısıyla yaşadığı ilginç anısını paylaşarak hepimizi kıskandırmaya devam ediyor.

Mr. Thecan, hayat tarzıyla hepimizi kıskandırırken, Instagram hesabı üzerinden Louis Vuitton'un tasarımcısıyla yaşadığı ilginç anısını paylaşarak hepimizi kıskandırmaya devam ediyor.

Mr. Thecan, geçtiğimiz sene havalimanında Louis Vuitton'un açıklanmayan tasarımcısıyla tanıştığını iddia etti.

Mr. Thecan, geçtiğimiz sene havalimanında Louis Vuitton'un açıklanmayan tasarımcısıyla tanıştığını iddia etti.

Fenomen, tasarımcının yalan söylediğini düşünmesine rağmen "Nasıl parçalar görmek istersiniz?" sorusuna cevap verdiğini söylüyor.

Fenomen, tasarımcının yalan söylediğini düşünmesine rağmen "Nasıl parçalar görmek istersiniz?" sorusuna cevap verdiğini söylüyor.

Defile zamanı geldiğinde ise fenomeni şaşırtan bir şey yaşanıyor. Defilenin sonunda tasarımcının, havalimanında gördüğü kişinin tasarımcı olduğunu anlıyor. Defilede havalimanında anlattığı bir çantanın da olduğunu söylüyor.

Defile zamanı geldiğinde ise fenomeni şaşırtan bir şey yaşanıyor. Defilenin sonunda tasarımcının, havalimanında gördüğü kişinin tasarımcı olduğunu anlıyor. Defilede havalimanında anlattığı bir çantanın da olduğunu söylüyor.
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Siz Mr.Thecan'ın bu hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım.

Siz Mr.Thecan'ın bu hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım.
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