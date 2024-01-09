La Casa De Papel'in Ünlü Karakteri Berlin'i Canlandıran Pedro Alonso İstanbul'a Gönlünü Kaptırmış!
La Casa De Papel'in Ünlü Karakteri Berlin'i Canlandıran Pedro Alonso İstanbul'a Gönlünü Kaptırmış!
Dünya çapında büyük ses getirmiş yapımlardan biri olan La Casa De Papel dizisi Türk halkı tarafından da oldukça sevilmişti. Dizinin Berlin karakteri geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. sezonu yayınlanan İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel dünya genelinde büyük başarılara imza atmış bir yapım olmayı başarmıştı.
Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso da büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Şimdilerde yayınlanan "Berlin" dizisi karakterin altın çağını yaşadığı ve soygun için Paris'te kendine bir ekip durduğu hikayeyi anlatıyor.
Pedro Alonso'nun sık sık İstanbul'u ziyaret ettiği biliniyor fakat ünlü oyuncunun İstanbul'dan kendisine boğaz manzaralı bir ev almak istediği öğrenildi.
“İstanbul'u çok seviyorum, bu benim dördüncü gelişim. Türkiye coğrafyası muhteşem, Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul'da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum." açıklamasında bulundu Alonso.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Boğaz manzaralı bir ev arayan oyuncu, İstanbul'da bir projeye imza atamak istediğini de ekledi.
Yorumlara bakalım👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Gel amk gel, bizde de casa da no papel