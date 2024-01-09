11 Günlük Hastane Arası Bitti: Dilan Polat Yeniden Cezaevinde
11 Günlük Hastane Arası Bitti: Dilan Polat Yeniden Cezaevinde
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki zor günleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiş ve 11 gündür hastanede tedavi altında kalmıştı. Dilan Polat, bugün yeniden cezaevin nakledildi. Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise davada hiçbir gelişme olmamasından yakındı.
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Dilan ve Engin Polat çifti, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla 1 Kasım’da gözaltına alınmış ve 5 Kasım’da tutuklanmıştı.
Dilan Polat, zor geçen cezaevi süreci sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre; 11 gündür hastanede tedavi altında olan Dilan Polat yeniden cezaevin döndü. Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin ilaçlarının yeniden düzenlendiğini ve biraz dinlendikten sonra cezaevine geri döndüğünü söyledi.
‘Rapor alacak’ iddalarını yalanlayan avukat, 11 günlük tedavide ilaçların yeniden düzenlendiğini söyledi.
Dilan Polat’ın avukatı, davanın seyri hakkında da açıklamalarda bulundu.
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Polat çiftinin tutuklanması sonrasında bazı fenomenler için başlayan dava sürecinde gelişme olmadığını söyleyen avukat Horoz; “Şu ana kadar ifadeye çağırılan fenomenlerden kimsenin ifadesi alınmadı. Başka hiçbir gözaltı kararı verilmedi. İlk başta Dilan-Engin Polat furyası olarak başlayan soruşturma dosyasında şu an hiçbir değişiklik yok. Yeni gelen savcının davayı yakın zamanda açmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanması sonrasında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un da mal varlığına el konulmuştu.
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