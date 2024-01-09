11 Günlük Hastane Arası Bitti: Dilan Polat Yeniden Cezaevinde

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki zor günleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiş ve 11 gündür hastanede tedavi altında kalmıştı. Dilan Polat, bugün yeniden cezaevin nakledildi. Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise davada hiçbir gelişme olmamasından yakındı.