Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Sağ Kolu Şule'nin Sosyal Medyada Paylaştığı Boyunu Aşan Derdi Hayret Ettirdi

Hatırlarsanız Şule ne gözaltı listesinde ne de soruşturmada yer almamıştı. Bir de sırra kadem basıp ortalardan yok olmuştu. Daha sonra 'Buradayım ben!' diyerek çocuklarla birlikte olduğunu paylaşmıştı. Tabii Dilan Polat'ın evinden ve odasından paylaşımlar yapmayı da unutmamıştı.