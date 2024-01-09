Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Sağ Kolu Şule'nin Sosyal Medyada Paylaştığı Boyunu Aşan Derdi Hayret Ettirdi
Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Sağ Kolu Şule'nin Sosyal Medyada Paylaştığı Boyunu Aşan Derdi Hayret Ettirdi
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, yine garip bulduğumuz bir video ile gündeme geldi. Sınır dışı edilmesinin ardından bir süredir sessiz olan Şule'nin dert edindiği ve gözlerinin dolduğu konu, 'Yok artık bu kadarı da olmaz' dedirtti.
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Dilan Polat'ı takip edenler bilir ki bu şaşalı hayatının büyük bir kısmında kendisine Şule eşlik ediyordu.
Eski takipçilerin bildiği üzre Polat ailesi tutuklanmadan kısa bir süre önce Şule'nin evlenip yanlarından ayrılacağını öğrenmiştik.
Polat'ın tutuklanmasının ardından uzun bir süre sessiz kalan Şule'den gelecek tepkiler oldukça merak ediliyordu.
Hatta hatırlarsanız Şule'nin bir AVM'de Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyip gezerken görüntülenmesi büyük sansasyon yaratmıştı.
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Milan Efe ve Nilda ile birlikte kalmaya devam eden Şule de sosyal medyada yazılanlardan sonra dikkat edilen isimlerden oldu ve sınır dışı edildi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şule'den bunun üstüne "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" paylaşımı gelmişti.
Bir süredir ortalıkta gözükmeyen ve adından söz etmediğimiz Şule, yine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla "Yok artık" dedirtti.
Şule'nin "Allah başka dert vermesin" dedirten bu gözyaşlarının ardından tepkiler de beraberinde geldi.
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