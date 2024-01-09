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Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Sağ Kolu Şule'nin Sosyal Medyada Paylaştığı Boyunu Aşan Derdi Hayret Ettirdi

Dilan Polat'ın Sınır Dışı Edilen Sağ Kolu Şule'nin Sosyal Medyada Paylaştığı Boyunu Aşan Derdi Hayret Ettirdi

Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 09:53

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, yine garip bulduğumuz bir video ile gündeme geldi. Sınır dışı edilmesinin ardından bir süredir sessiz olan Şule'nin dert edindiği ve gözlerinin dolduğu konu, 'Yok artık bu kadarı da olmaz' dedirtti.

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Dilan Polat'ı takip edenler bilir ki bu şaşalı hayatının büyük bir kısmında kendisine Şule eşlik ediyordu.

Dilan Polat'ı takip edenler bilir ki bu şaşalı hayatının büyük bir kısmında kendisine Şule eşlik ediyordu.

Takipçilerinin yakından tanıdığı isimler arasında aile bireyleri kadar Şule de yer alıyordu. Polat çiftinin eli ayağı diyebiliriz kendisi için. Ev işleriyle ilgilenmesi bir yana dursun, özellikle Milan Efe'nin sürekli yanında oluyordu. Diğer yandan Dilan Polat'a da arkadaşlık ediyordu.

Eski takipçilerin bildiği üzre Polat ailesi tutuklanmadan kısa bir süre önce Şule'nin evlenip yanlarından ayrılacağını öğrenmiştik.

Eski takipçilerin bildiği üzre Polat ailesi tutuklanmadan kısa bir süre önce Şule'nin evlenip yanlarından ayrılacağını öğrenmiştik.

Dilan Polat sayesinde tanınan Şule'nin, Ekim ayında tıpkı patronunun evine benzer bir villa alması herkesin ağzını açık bırakmıştı. Dilan Polat'ın villasının neredeyse birebir aynısı olan eve, Şule'nin Karadenizli biriyle evlenip taşınacağı konuşulmuştu.

Polat'ın tutuklanmasının ardından uzun bir süre sessiz kalan Şule'den gelecek tepkiler oldukça merak ediliyordu.

Polat'ın tutuklanmasının ardından uzun bir süre sessiz kalan Şule'den gelecek tepkiler oldukça merak ediliyordu.

Hatırlarsanız Şule ne gözaltı listesinde ne de soruşturmada yer almamıştı. Bir de sırra kadem basıp ortalardan yok olmuştu. Daha sonra 'Buradayım ben!' diyerek çocuklarla birlikte olduğunu paylaşmıştı. Tabii Dilan Polat'ın evinden ve odasından paylaşımlar yapmayı da unutmamıştı.

Hatta hatırlarsanız Şule'nin bir AVM'de Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyip gezerken görüntülenmesi büyük sansasyon yaratmıştı.

Hatta hatırlarsanız Şule'nin bir AVM'de Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyip gezerken görüntülenmesi büyük sansasyon yaratmıştı.

TikTok'ta bir kullanıcının uzaktan yaptığı çekimde Şule'nin, cezaevinde olan patronu Dilan Polat'ın ceketi ile gezdiği görülmüştü. Şule ise çıkan haberlerin ardından savcılığa gitmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun sebebi de kendisine iftira atılmasıydı.

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Milan Efe ve Nilda ile birlikte kalmaya devam eden Şule de sosyal medyada yazılanlardan sonra dikkat edilen isimlerden oldu ve sınır dışı edildi.

Milan Efe ve Nilda ile birlikte kalmaya devam eden Şule de sosyal medyada yazılanlardan sonra dikkat edilen isimlerden oldu ve sınır dışı edildi.

Dilan Polat'ın evinde kalan Özbekistanlı Şule ve diğer yardımcıları Nergis, düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınmıştı. İkamet izni bittiği görülen Şule sınır dışı edilmiş ve ülkesine gönderilmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şule'den bunun üstüne "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" paylaşımı gelmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şule'den bunun üstüne "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" paylaşımı gelmişti.

Özellikle TikTok'u son derece aktif kullanan Şule, 'Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın; çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.' demişti.

Bir süredir ortalıkta gözükmeyen ve adından söz etmediğimiz Şule, yine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla "Yok artık" dedirtti.

Bir süredir ortalıkta gözükmeyen ve adından söz etmediğimiz Şule, yine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla "Yok artık" dedirtti.

Serenay Sarıkaya'nın Lale Devri dizisine ait olan bir sahne sesiyle 'Aylardır manikür yaptırmıyorum ben. Alışveriş merkezinin kapılarından girmiyorum aylardır.' diyerek gözyaşları içinde video çekti.

Şule'nin "Allah başka dert vermesin" dedirten bu gözyaşlarının ardından tepkiler de beraberinde geldi.

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