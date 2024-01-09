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Edis ve Murat Boz ile Arası İyi Olan Hadise, Murda'yı Hayatından Çıkardı mı?

Edis ve Murat Boz ile Arası İyi Olan Hadise, Murda'yı Hayatından Çıkardı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 23:26

Son zamanların en popüler isimlerinden Hadise, magazin gündeminde yeni isimlerle anılmaya başlandı! Murat Boz ile flörtöz konserinin ardından Edis'le yakınlaşmaya başlayan Hadise'nin şimdi ise Murda ile yollarını ayırdığı iddia edildi. 

Ancak Hadise'den jet yanıt gecikmedi!

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Hadise, son zamanların en popüler kadın şarkıcısı olmasının yanısıra yaşadığı ilişkilerle de sürekli gündemimizde.

Hadise, son zamanların en popüler kadın şarkıcısı olmasının yanısıra yaşadığı ilişkilerle de sürekli gündemimizde.

Sesi ve şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Hadise, son zamanlarda özellikle yaşadığı ilişkilerle gündemimize geliyor. 

Nasıl gelmesin ki?

Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Murat Boz'un flörtöz halleri dillere düşmüştü hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Murat Boz'un flörtöz halleri dillere düşmüştü hatırlarsanız.

Hadise'nin O Ses jürisinde yer almamasıyla Murat Boz ile buluşması, başka baharlara, mesela New York konserine kaldı. Geçtiğimiz günlerde New York'da beraber sahne alan ikilinin samimiyetleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Hadise ve Edis arasında gelişen bir yakınlık var ki sormayın!

Öte yandan Hadise ve Edis arasında gelişen bir yakınlık var ki sormayın!

Edis'in yeni şarkısına mini bir video çeken Hadise, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış, Edis'den ise kendisine yanıt gecikmemişti.

Detaylara burada yer vermiştik;

Hadise diyince akıllara gelen bir isim daha var tabii: Murda

Hadise diyince akıllara gelen bir isim daha var tabii: Murda

Murda ve Hadise, çıkardıkları şarkının ardından birçok kez beraber sahne almışlardı. Öyle ki ikilinin uyumu oldukça beğenilmiş, kendilerini yakıştıranlar bile olmuştu.

Hadise'nin Murda ile verdiği bu poz, eski eşi ile verdiği poza benzetilmişti.

Hadise'nin Murda ile verdiği bu poz, eski eşi ile verdiği poza benzetilmişti.

Sizin anlayacağınız Murda ve Hadise son zamanlarda beraber olmasalar da, bir dönem oldukça yakınlardı. Beraber sahne almalar, sosyal medya paylaşımları, romantik pozlar...

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19 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da sahne alan ikili, milyonlarca insanı enerjileriyle coşturmuştu.

19 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da sahne alan ikili, milyonlarca insanı enerjileriyle coşturmuştu.

Peki bu ikili arasında ne oldu da, biz bugün bunları konuşuyoruz?

Murda, Instagram hesabından Hadise'yi takipten çıktı. Doğal olarak aralarından su sızmayan ikilinin küstüğü iddiaları da yayılmaya başladı.

Murda, Instagram hesabından Hadise'yi takipten çıktı. Doğal olarak aralarından su sızmayan ikilinin küstüğü iddiaları da yayılmaya başladı.

Murda'nın Instagram hesabından birçok fotoğrafını kaldırdığı, ancak Hadise ile olan bir paylaşımını kaldırmadığı görüldü. Fakat Hadise'yi takipten çıkarması, büyük bir merak konusu oldu.

Gelgelelim Hadise, Murda ile aralarının bozuk olduğu dedikodularına daha fazla mahal vermemek için bir paylaşım yaptı;

Gelgelelim Hadise, Murda ile aralarının bozuk olduğu dedikodularına daha fazla mahal vermemek için bir paylaşım yaptı;

'Bu muhteşem ikiliyi sizin dedikodularınız ayıramaz. Biz ayrılamayız' notunu düşen Hadise, Murda'yı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Murda ise Hadise'nin bu paylaşımını yeniden yayınlayarak küskünlük iddialarına yanıt vermiş oldu!

Murda ise Hadise'nin bu paylaşımını yeniden yayınlayarak küskünlük iddialarına yanıt vermiş oldu!

Anlaşılan o ki buradan kaos çıkmadı...

Şimdilik!

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