Edis ve Murat Boz ile Arası İyi Olan Hadise, Murda'yı Hayatından Çıkardı mı?
Edis ve Murat Boz ile Arası İyi Olan Hadise, Murda'yı Hayatından Çıkardı mı?
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Hadise, son zamanların en popüler kadın şarkıcısı olmasının yanısıra yaşadığı ilişkilerle de sürekli gündemimizde.
Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Murat Boz'un flörtöz halleri dillere düşmüştü hatırlarsanız.
Öte yandan Hadise ve Edis arasında gelişen bir yakınlık var ki sormayın!
Hadise diyince akıllara gelen bir isim daha var tabii: Murda
Hadise'nin Murda ile verdiği bu poz, eski eşi ile verdiği poza benzetilmişti.
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19 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da sahne alan ikili, milyonlarca insanı enerjileriyle coşturmuştu.
Murda, Instagram hesabından Hadise'yi takipten çıktı. Doğal olarak aralarından su sızmayan ikilinin küstüğü iddiaları da yayılmaya başladı.
Gelgelelim Hadise, Murda ile aralarının bozuk olduğu dedikodularına daha fazla mahal vermemek için bir paylaşım yaptı;
Murda ise Hadise'nin bu paylaşımını yeniden yayınlayarak küskünlük iddialarına yanıt vermiş oldu!
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