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Kırmızı Savaş Boyasıyla Edis'in Şarkısına Eşlik Eden Hadise'ye Edis'den 'Cazibe' Yorumu

Kırmızı Savaş Boyasıyla Edis'in Şarkısına Eşlik Eden Hadise'ye Edis'den 'Cazibe' Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.01.2024 - 14:08

Yorum radarımıza son zamanların en popüler iki ismi, Hadise ve Edis takıldı! Edis'in yeni çıkardığı Ayyaş şarkısını söylerken bir videosunu paylaşan Hadise'ye Edis'den yanıt da gecikmedi tabii. 

Hadise'nin kırmızı ruju, gözlüğü ve kürküyle çektiği video ise apayrı bir konu.

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Edis biliyorsunuz ki son zamanların en popüler isimlerinden.

Edis biliyorsunuz ki son zamanların en popüler isimlerinden.

Çıkardığı pop şarkılarla dilimize dolanan Edis, bugüne kadar birçok başarılı işe imzasını attı. Yalnızca şarkılarıyla değil, karizmasıyla, duruşuyla, sempatikliğiyle de birçoğumuzun kalbini kazanmayı başardı.

Öyle ki Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da sahne alan Edis, yeri göğü inletti adeta.

Öyle ki Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da sahne alan Edis, yeri göğü inletti adeta.

Bugüne kadar Edis'i sadece horon teperken görmemiştik, 100. yıl vesilesiyle o da oldu. Ekibiyle muhteşem bir gösteriye imza atan Edis, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir kutlama yaptı.

Bu denli popülerlik başarıyı da beraberinde getiriyor elbette.

Bu denli popülerlik başarıyı da beraberinde getiriyor elbette.

Geçtiğimiz aylarda Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Sanatçı' Ödülü'nün sahibi Edis oldu. 2013 yılından itibaren müzik kariyerine başlayan Edis, bugüne kadar birçok farklı dalda ödülle layık görüldü.

'Dudak', 'Martılar', 'Çok Çok' gibi dilimize dolanan şarkılarından sonra şimdi de Ayyaş adlı yeni şarkısını çıkardı ünlü isim.

'Dudak', 'Martılar', 'Çok Çok' gibi dilimize dolanan şarkılarından sonra şimdi de Ayyaş adlı yeni şarkısını çıkardı ünlü isim.

Baran Mengüç ve Edis'in çıkardığı Ayyaş, yaklaşık 3 hafta önce dinleyenlerle buluştu. Yavaş yavaş her yerde duymaya başladığımız şarkı, şimdilerden trendlerdeki yerini aldı bile.

Edis'in Ayyaş şarkısı yavaş yavaş hepimizin diline dolanmaya başlarken Hadise'den bir video geldi.

Edis'in Ayyaş şarkısı yavaş yavaş hepimizin diline dolanmaya başlarken Hadise'den bir video geldi.

Kırmızı ruju, güneş gözlükleri ve pek tabii kürküyle tam bir kraliçe modunda olan Hadise, Edis'in son şarkısına eşlik ettiği bir videosunu paylaştı.

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Buyurunuz;

Tabii bu videoyu gören Edis, Hadise'nin cazibesine tepkisiz kalamadı.

Tabii bu videoyu gören Edis, Hadise'nin cazibesine tepkisiz kalamadı.

Edis, Hadise'ye Ayyaş şarkısının sözlerinden alıntı yaparak ''Ah yok mu şu caziben' sözleriyle yanıt verdi.

O zaman biz ne diyoruz? "Ah yok mu şu caziben" 🔥

O zaman biz ne diyoruz? "Ah yok mu şu caziben" 🔥

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