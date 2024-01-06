Kırmızı Savaş Boyasıyla Edis'in Şarkısına Eşlik Eden Hadise'ye Edis'den 'Cazibe' Yorumu

Yorum radarımıza son zamanların en popüler iki ismi, Hadise ve Edis takıldı! Edis'in yeni çıkardığı Ayyaş şarkısını söylerken bir videosunu paylaşan Hadise'ye Edis'den yanıt da gecikmedi tabii.

Hadise'nin kırmızı ruju, gözlüğü ve kürküyle çektiği video ise apayrı bir konu.