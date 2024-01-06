Kırmızı Savaş Boyasıyla Edis'in Şarkısına Eşlik Eden Hadise'ye Edis'den 'Cazibe' Yorumu
Kırmızı Savaş Boyasıyla Edis'in Şarkısına Eşlik Eden Hadise'ye Edis'den 'Cazibe' Yorumu
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Edis biliyorsunuz ki son zamanların en popüler isimlerinden.
Öyle ki Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da sahne alan Edis, yeri göğü inletti adeta.
Bu denli popülerlik başarıyı da beraberinde getiriyor elbette.
'Dudak', 'Martılar', 'Çok Çok' gibi dilimize dolanan şarkılarından sonra şimdi de Ayyaş adlı yeni şarkısını çıkardı ünlü isim.
Edis'in Ayyaş şarkısı yavaş yavaş hepimizin diline dolanmaya başlarken Hadise'den bir video geldi.
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Buyurunuz;
Tabii bu videoyu gören Edis, Hadise'nin cazibesine tepkisiz kalamadı.
O zaman biz ne diyoruz? "Ah yok mu şu caziben" 🔥
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