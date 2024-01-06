Banu Alkan, "Taklitçi Kezban" Dediği Kylie Jenner Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Banu Alkan'ın sosyal medyada Kylie Jenner'a 'taklitçi Kezban seni' dediği günleri kesin hatırlarsınız. Jenner'ın kendisini taklit ederek ünlendiğini belirten Alkan o dönem epey konuşulurken, Dünya Güzellerim Masada programında konu hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 7. Bölüm