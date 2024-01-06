Banu Alkan, "Taklitçi Kezban" Dediği Kylie Jenner Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Banu Alkan, "Taklitçi Kezban" Dediği Kylie Jenner Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tIAV9...
Banu Alkan'ın sosyal medyada Kylie Jenner'a 'taklitçi Kezban seni' dediği günleri kesin hatırlarsınız. Jenner'ın kendisini taklit ederek ünlendiğini belirten Alkan o dönem epey konuşulurken, Dünya Güzellerim Masada programında konu hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 7. Bölüm
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Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un yorumcu olarak yer aldığı Dünya Güzellerim Masada'nın 7. bölümü yayınlandı.
Gündemdeki konular hakkında yaptığı açıklamalarla kendilerinden söz ettiren üç güzel kadın bu defa Banu Alkan ve Kylie Jenner arasındaki husumeti konuştular.
Bir dönem Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia eden Banu Alkan, konu hakkında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapmıştı.
Söz konusu olayı programa taşıyan yönetmen Mustafa Kotan, Alkan'a Kylie Jenner'a 'taklitçi Kezban' demesini sorunca Banu Alkan'dan yanıt gecikmedi.
"Banu Alkan'la kendini yarattı. Annesi bile beni takip etti. Ayrıca ben bunu çok evvel fark ettim ama menajerime biz konuşmayalım dedim. Gazeteler yazdı, köşe yazarları yazdı. O zaman 'şimdi oldu' dedik."
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"Ya bir bakıyorum aynı resim, aynı renkler, aynı kolyeler. Ama önce bir anlam veremedim. Ay ne tatlı diyordum, ne güzel diyordum."
Banu Alkan kendisine inanmayan Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'u "Elbisesine kadar, pozlarına kadar, vücut hatlarına kadar filmlerimi izleyip. Menajerim yakalıyor filmlerini izlerken." diyerek ikna etmeye çalıştı.
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