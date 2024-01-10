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Merve Boluğur, Bir Hayranının Son Fotoğrafının Altına Yazdığı İltifata Şaşırtan Bir Cevap Verdi!

Merve Boluğur, Bir Hayranının Son Fotoğrafının Altına Yazdığı İltifata Şaşırtan Bir Cevap Verdi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 14:59

Instagram paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Merve Boluğur son paylaşımına gelen iltifat dolu yoruma cevap verdi.

Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Hayatımıza 'Acemi Cadı' dizisiyle giren Merve Boluğur çok uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla daima konuşuluyor.

Hayatımıza 'Acemi Cadı' dizisiyle giren Merve Boluğur çok uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla daima konuşuluyor.

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra çarpıcı açıklamaları ve yeni tarzıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra çarpıcı açıklamaları ve yeni tarzıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Birbirinden cesur ve iddialı pozlarıyla magazinin sevilen ismi Merve Boluğur en son Barbie akımını uyarak verdiği pozlarla konuşulmuştu.

Birbirinden cesur ve iddialı pozlarıyla magazinin sevilen ismi Merve Boluğur en son Barbie akımını uyarak verdiği pozlarla konuşulmuştu.

Merve Boluğur'un Barbie akımına uyarak paylaştığı pozlara ve sosyal medyadan gelen yorumlara buradan bakabilirsiniz.👇

Çok fazla seveni olduğu kadar eleştireni de olan ünlü sanatçının son paylaşımına bir hayranı öyle bir iltifat etti ki Merve Boluğur verdiği cevapla şaşırttı.

Çok fazla seveni olduğu kadar eleştireni de olan ünlü sanatçının son paylaşımına bir hayranı öyle bir iltifat etti ki Merve Boluğur verdiği cevapla şaşırttı.

Merve Boluğur'un Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı👇

Merve Boluğur'un Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı👇
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Bir kullanıcının iltifat dolu yorumu👇

Bir kullanıcının iltifat dolu yorumu👇

Merve Boluğur'un cevabı👇

Merve Boluğur'un cevabı👇

Sosyal medyadan gelen diğer yorumlar:

Sosyal medyadan gelen diğer yorumlar:

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