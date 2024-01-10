Seren Serengil, Babası Hakkında Kitap Çıkaran Zafer Algöz'e Telif Davası Açacağı İddialarını Yalanladı!
Seren Serengil, Babası Hakkında Kitap Çıkaran Zafer Algöz'e Telif Davası Açacağı İddialarını Yalanladı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/bab...
Seren Serengil, sık sık babası Öztürk Serengil’in hayatından kesitleri anlatan ve sözünden kitap çıkaran Zafer Algöz’e “Babamın hakkını yedirmem” diyerek telif davası açmayı düşündüğü öne sürülmüştü. Seren Serengil bu iddialar hakkında Oda TV'ye konuştu.
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1999 yılında hayatını kaybeden ünlü komedyen Öztürk Serengil’in sözlerini, replik ve esprilerini kullanan Zafer Algöz'ün ünlü sanatçının kızı Seren Serengil ile son zamanlarda arası açıldığı öne sürülmüştü.
Kariyerinde çevirdiği 300’e yakın filmi ile Türk mizahının en önemli isimlerinden Öztürk Serengil’in hayatını Zafer Algöz bir süredir çıktığı şovlar ve katıldığı YouTube yayınlarında konu ediyordu.
Algöz’ün katıldığı YouTube kanallarında pek çok kez Öztürk Serengil’in hayatından kesitler ile yaşadıkları anılarını anlatması ve son olarak 2017 yılında Serengil'in ünlü sözünden esinlenerek ‘Haşırt Dı Blekbord’ kitabını çıkarması, Seren Serengil’i son dönemde bir hayli kızdırdığı iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre; Seren Serengil'in yakın çevresinde bu durumdan rahatsız olup “Babamın anılarını ve yaşadıklarını anlatıp, onun esprilerini sürekli anlatıyorlar ve bunun üzerinden para kazanıyorlar."
"Zafer Algöz, babamın sözünü bile çıkardığı kitaba adına vermiş. Sosyal medya hesaplarından bunları anlatıp bir şekilde para kazanıyorlar. Onun hakkını kimseye yedirmem. Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum” diye konuştuğu iddia edildi.
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Seren Serengil’in ayrıca babasının hayatının film olmasına sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bunun için çalışmalara başlayacağı ve çevresine “Babam, şu anki tüm komedi oyuncularına ilham olmuş büyük bir isimdi. Onun hayatının ve yaşadıklarının film olmasını isterim. Böyle büyük bir oyuncunun yaşadıkları zaten başlı başına bir film” dediği öğrenildi.
Çıkan haberlerle ilgili Oda TV'ye açıklama yapan Seren Serengil iddiaların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Asla ne bir dava ne başka buna benzer bir söz sarf etmedim... Bilakis bana babamı hatırlattığı için çok da severim. Hatta babam için bir gece düzenlemeyi planlıyoruz oraya da kendisini bizzat davet edeceğim.." diyerek noktaladı.
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