Seren Serengil, Babası Hakkında Kitap Çıkaran Zafer Algöz'e Telif Davası Açacağı İddialarını Yalanladı!

'Zafer Algöz'ü dava edeceğim gibi bir haber çıkmış. Bu doğru değil.. Zafer Bey'in babama olan hayranlığı ve sevgisini takdirle karşılıyorum. Türkiye'de birçok komedyen onun ve esprilerinin tesiri altında kalmıştır, izinden yürümüştür. Birçok star olan kişileri ya plaklarının arka yüzünde ya da filmlerinde oynatarak meşhur etmiştir. Yine şu an ünlü olan birçok oyuncu da o zaman babamın yanında gezmiş onunla anı biriktirmiştir. Zafer Bey'in anı biriktirmesi bunları bizimle paylaşması çok olağan çok da komik anılar, çok gülüyoruz.'