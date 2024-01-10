Bir Dönem Onları Herkes Tanıyordu! İşte Rafet El Roman'ın Kızlarının Son Hali
Bir Dönem Onları Herkes Tanıyordu! İşte Rafet El Roman'ın Kızlarının Son Hali
Yıllar önce Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop arasında yaşanan çekişmeli velayet davası nedeniyle gündem düşmeyen çocukları Sul El Roman ve Şevval El Roman artık büyüdü. Biz de son hallerini derledik.
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Şarkıcı Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop bir dönemin en çok konuşulan magazin figürlerindendi. Önce aşklarıyla, evlilikleriyle ve mutlu aile tablosuyla karşımıza çıkmışlardı.
Daha sonra boşanma aşamasına gelen ünlü çiftin çekişmeli velayet davası süreci günlerce gündemdeydi. Karşılıklı atışmalar, tartışmalar, gerilimler derken uzun süren bu davaya tanık olmuştuk.
Su El Roman ve Şevval El Roman 2003 yılında en çok konuştuğumuz ünlü çocuklarındandı. Her adımları magazinciler tarafından merak ediliyordu.
Yıllar geçti ve ünlü şarkıcının çocukları iyice büyüdü ve şimdiki halleri, neler yaptıkları merak edildi. Biz de müzik sektörüne adım atan Su El Roman'a bakmak istedik.
Instagram ve TikTok'ta aktif olan Su El Roman şu an 26 yaşında genç bir kadın. Annesine olan benzerliği ve verdiği pozlarla zaman zaman gündem oluyor.
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2019 yılından itibaren şarkı yayınlanan Su El Roman'ın Korsan, Çok Sev, Nefes Lazım gibi Türkçe şarkılarının yanı sıra Lonely, Fake Love gibi İngilizce şarkıları var.
Jokeria, Su El Roman'ın en çok bilinen şarkılarından bir tanesi...
Blue Moon isimli yeni parçasını da babası Rafet El Roman'a ilk kez dinletirken de bir video yayınladı. Babasını da görmüş olduk.
Kardeşi Şevval El Roman'ın son hali de böyle... Zaman çok acımasız değil mi? Daha dün gibi küçüklükleri aklımızda. Bu arada estetik de kaçınılmaz son olmuş onlar için de.
Neyse biraz sizi Su El Roman'ın fotoğraflarıyla baş başa bırakalım:
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