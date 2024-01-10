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Nostalji: Cem Yılmaz'ın Aşk Yaşadığı Demet Şener'le İlgili Esprisinden Sonra Aldığı Tokat Gibi Cevap

Nostalji: Cem Yılmaz'ın Aşk Yaşadığı Demet Şener'le İlgili Esprisinden Sonra Aldığı Tokat Gibi Cevap

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.01.2024 - 14:16 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 14:20

Magazin arşivlerimiz aşklarla, skandallarla dolu. Şimdi size bir zamanlar büyük aşk yaşayan Demet Şener ve Cem Yılmaz'ın aşk bittikten sonra nasıl birbirlerine girdiklerini anlatacağız. Buyurun 👇

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Sizi biraz 90'lara götürüp nostaljik bir magazin turuna çıkartalım. 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener güzelliğiyle herkesi büyülüyordu.

Sizi biraz 90'lara götürüp nostaljik bir magazin turuna çıkartalım. 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener güzelliğiyle herkesi büyülüyordu.

Podyumlardan televizyon ekranına transfer olan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" isimli programları sunmaya başlamıştı.

Podyumlardan televizyon ekranına transfer olan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" isimli programları sunmaya başlamıştı.

Cem Yılmaz ise fırtına gibi esiyordu. Stand up şovları hemen hemen herkesin dilindeydi. Bu arada en güzel ve en popüler kadınlarla birlikte olmaya o zamandan başlamıştı.

Cem Yılmaz ise fırtına gibi esiyordu. Stand up şovları hemen hemen herkesin dilindeydi. Bu arada en güzel ve en popüler kadınlarla birlikte olmaya o zamandan başlamıştı.

"Her şey çok güzel olacak" filmi ile Cem Yılmaz, sinema konusunda da ciddi bir yetenek olduğunu bize o zamanlardan göstermişti.

"Her şey çok güzel olacak" filmi ile Cem Yılmaz, sinema konusunda da ciddi bir yetenek olduğunu bize o zamanlardan göstermişti.

Bu kadar güzel ve popüler bir kadının Cem Yılmaz'ın radarında takılmaması neredeyse imkansızdı, öyle de oldu. İkili tanışıp tam 1,5 yıl aşk yaşadı.

Bu kadar güzel ve popüler bir kadının Cem Yılmaz'ın radarında takılmaması neredeyse imkansızdı, öyle de oldu. İkili tanışıp tam 1,5 yıl aşk yaşadı.
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Demet Şener, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini asla saklamıyor hatta ve hatta sevgilisini ne kadar sevdiğini medya aracılığıyla her fırsatta dile getiriyordu.

Demet Şener, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini asla saklamıyor hatta ve hatta sevgilisini ne kadar sevdiğini medya aracılığıyla her fırsatta dile getiriyordu.

Ancak bu mükemmel gibi görünen ilişki olmadı, yürümedi. Aslında her biten ilişki gibi oldukça sıradan bir ayrılık gibi gelmişti herkese. Ta ki Cem Yılmaz, yeni şovunda bir askerlik anısı anlatırken Demet Şener'in adını kullanana kadar.

Ancak bu mükemmel gibi görünen ilişki olmadı, yürümedi. Aslında her biten ilişki gibi oldukça sıradan bir ayrılık gibi gelmişti herkese. Ta ki Cem Yılmaz, yeni şovunda bir askerlik anısı anlatırken Demet Şener'in adını kullanana kadar.

Yılmaz şovunda askerlerin sürekli sevgililerinin fotoğraflarına baktığını söylüyor ve şöyle diyordu:

Yılmaz şovunda askerlerin sürekli sevgililerinin fotoğraflarına baktığını söylüyor ve şöyle diyordu:

'Asker, eline aldığı sevgilisinin fotoğrafına dalıp bakıyordu. Ben ise hiçbir zaman bunu yapmadım. Çünkü benim sevgililerimi televizyondan herkes izliyordu. Spiker 'Demet Şener'i hiç böyle görmediniz diyordu' Ne demek görmediniz? Ben zaten onunla beraberim?'

Bu sözlerden sonra Demet Şener küplere binmiş ve Cem Yılmaz için bir röportajda "Karaktersizin biri" demişti.

Bu sözlerden sonra Demet Şener küplere binmiş ve Cem Yılmaz için bir röportajda "Karaktersizin biri" demişti.

Demet Şener, Şengül Balıksırtı'na şunları söylemişti:

'Çok ayıp ve çok karaktersizce bir şey olarak değerlendiriyorum. Ama onun, bu lafı bu kadar net bir şekilde söylediğine de inanmak istemiyorum. Sonuçta hiçbir şey de yoktan var edilmez. Elbet bir şey söyledi ve o da gazetelere yansıdı. Ama olmuş bitmiş bir olayın arkasından, hele o insan topluma iş yapan bir insansa, bunları konuşması çok ayıp bir şey. Bence bana bir şey olmuyor, böyle insanlar kendilerini küçük düşürüyorlar. Ben hiçbir zaman kimseye karşılık vermem. Gerek yok. Bir insanın söylediği laf o insanın kişiliğini yansıtır bence.'

*Erkeklerin yaşadıkları beraberlikleri anlatması, bunu başkalarıyla paylaşma isteği sence nasıl bir ruh halinden kaynaklanıyor?

'Bu tamamiyle hemcinslerine hava atma duygusundan kaynaklanıyor. Kim Demet Şener ile beraber olmak istemez ki? Çünkü Demet Şener ile beraber olan daha sonra rahatlıkla başkalarıyla da beraber olabiliyor. Çünkü kızlar 'Demet beraber olduysa demek ki bu adamda bir şey var' diyerek o adama yöneliyor. Bunun örneklerini çok görüyorum. Merak etmesinler bu insanlarda ekstra bir şey yok.'

Ve bir ünlü aşkı daha tarihin tozlu sayfalarına işte böyle karıştı...

Ve bir ünlü aşkı daha tarihin tozlu sayfalarına işte böyle karıştı...

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