Nostalji: Cem Yılmaz'ın Aşk Yaşadığı Demet Şener'le İlgili Esprisinden Sonra Aldığı Tokat Gibi Cevap
Nostalji: Cem Yılmaz'ın Aşk Yaşadığı Demet Şener'le İlgili Esprisinden Sonra Aldığı Tokat Gibi Cevap
Magazin arşivlerimiz aşklarla, skandallarla dolu. Şimdi size bir zamanlar büyük aşk yaşayan Demet Şener ve Cem Yılmaz'ın aşk bittikten sonra nasıl birbirlerine girdiklerini anlatacağız. Buyurun 👇
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Sizi biraz 90'lara götürüp nostaljik bir magazin turuna çıkartalım. 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener güzelliğiyle herkesi büyülüyordu.
Podyumlardan televizyon ekranına transfer olan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" isimli programları sunmaya başlamıştı.
Cem Yılmaz ise fırtına gibi esiyordu. Stand up şovları hemen hemen herkesin dilindeydi. Bu arada en güzel ve en popüler kadınlarla birlikte olmaya o zamandan başlamıştı.
"Her şey çok güzel olacak" filmi ile Cem Yılmaz, sinema konusunda da ciddi bir yetenek olduğunu bize o zamanlardan göstermişti.
Bu kadar güzel ve popüler bir kadının Cem Yılmaz'ın radarında takılmaması neredeyse imkansızdı, öyle de oldu. İkili tanışıp tam 1,5 yıl aşk yaşadı.
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Demet Şener, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini asla saklamıyor hatta ve hatta sevgilisini ne kadar sevdiğini medya aracılığıyla her fırsatta dile getiriyordu.
Ancak bu mükemmel gibi görünen ilişki olmadı, yürümedi. Aslında her biten ilişki gibi oldukça sıradan bir ayrılık gibi gelmişti herkese. Ta ki Cem Yılmaz, yeni şovunda bir askerlik anısı anlatırken Demet Şener'in adını kullanana kadar.
Yılmaz şovunda askerlerin sürekli sevgililerinin fotoğraflarına baktığını söylüyor ve şöyle diyordu:
Bu sözlerden sonra Demet Şener küplere binmiş ve Cem Yılmaz için bir röportajda "Karaktersizin biri" demişti.
Ve bir ünlü aşkı daha tarihin tozlu sayfalarına işte böyle karıştı...
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