Nostalji: Cem Yılmaz'ın Aşk Yaşadığı Demet Şener'le İlgili Esprisinden Sonra Aldığı Tokat Gibi Cevap

Demet Şener, Şengül Balıksırtı'na şunları söylemişti:

'Çok ayıp ve çok karaktersizce bir şey olarak değerlendiriyorum. Ama onun, bu lafı bu kadar net bir şekilde söylediğine de inanmak istemiyorum. Sonuçta hiçbir şey de yoktan var edilmez. Elbet bir şey söyledi ve o da gazetelere yansıdı. Ama olmuş bitmiş bir olayın arkasından, hele o insan topluma iş yapan bir insansa, bunları konuşması çok ayıp bir şey. Bence bana bir şey olmuyor, böyle insanlar kendilerini küçük düşürüyorlar. Ben hiçbir zaman kimseye karşılık vermem. Gerek yok. Bir insanın söylediği laf o insanın kişiliğini yansıtır bence.'

*Erkeklerin yaşadıkları beraberlikleri anlatması, bunu başkalarıyla paylaşma isteği sence nasıl bir ruh halinden kaynaklanıyor?

'Bu tamamiyle hemcinslerine hava atma duygusundan kaynaklanıyor. Kim Demet Şener ile beraber olmak istemez ki? Çünkü Demet Şener ile beraber olan daha sonra rahatlıkla başkalarıyla da beraber olabiliyor. Çünkü kızlar 'Demet beraber olduysa demek ki bu adamda bir şey var' diyerek o adama yöneliyor. Bunun örneklerini çok görüyorum. Merak etmesinler bu insanlarda ekstra bir şey yok.'