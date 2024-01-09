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TBMM Lokantasındaki Et Yemekli Menünün Aşırı Ucuz Fiyatını Görenler Ufaktan Sinir Krizi Geçiriyor

TBMM Lokantasındaki Et Yemekli Menünün Aşırı Ucuz Fiyatını Görenler Ufaktan Sinir Krizi Geçiriyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.01.2024 - 14:37

TBMM'nin Üye Lokantasındaki fiyatlar dışarıya göre oldukça ucuz. Bu senenin ilk TBMM adisyonu sosyal medyada dolaşmaya başlayınca görenler hafif çaplı bir sinir kriz geçirdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "Üyeler Lokantası" her yıl birkaç kere gündem oluyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi de içerdeki yiyeceklerin inanılmaz uygun fiyatları.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "Üyeler Lokantası" her yıl birkaç kere gündem oluyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi de içerdeki yiyeceklerin inanılmaz uygun fiyatları.

Meclis'teki bu lokantaya girebilmek için ya milletvekili ya da milletvekili misafiri olmanız lazım, aksi halde içeri girmeniz mümkün değil.

Meclis'teki bu lokantaya girebilmek için ya milletvekili ya da milletvekili misafiri olmanız lazım, aksi halde içeri girmeniz mümkün değil.

En son geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medyada dolaşan bu menü, herkesin sinirlerini bir miktar bozmuştu. Çünkü dışarıda bu yiyecekleri bu fiyattan tüketmeniz artık imkansız gibi bir şey.

En son geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medyada dolaşan bu menü, herkesin sinirlerini bir miktar bozmuştu. Çünkü dışarıda bu yiyecekleri bu fiyattan tüketmeniz artık imkansız gibi bir şey.

Bu sene ise 2024'ün ilk Meclis lokantası fiyatları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Yılın ilk günü her şeye gelen zamlara rağmen Meclis'in menü fiyatları yine her yere göre uygun. İddiaya göre bu adisyon, TBMM'nin Üyeler Lokantasına ait.

Bu sene ise 2024'ün ilk Meclis lokantası fiyatları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Yılın ilk günü her şeye gelen zamlara rağmen Meclis'in menü fiyatları yine her yere göre uygun. İddiaya göre bu adisyon, TBMM'nin Üyeler Lokantasına ait.

Sosyal medya kullanıcıları Meclis Lokantasındaki fiyatlar için böyle tepki gösterdi 👇

Sosyal medya kullanıcıları Meclis Lokantasındaki fiyatlar için böyle tepki gösterdi 👇
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KumdanKum

kuverin bile kitlenmesine rağmen hala bedava.. gel de öfkelenme boğazınızda kalsın 👊

Nuray

Zıkkım yesinler. . Yiye yiye bir türlü doymadılar.

Green berets

bizim gibi mallar sayesinde asla aç kalmazsınız