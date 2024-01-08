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Gaziantep'te Nefes Alınacak Camı Olmayan Bu Satılık Evin Fiyatını Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Gaziantep'te Nefes Alınacak Camı Olmayan Bu Satılık Evin Fiyatını Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.01.2024 - 12:50 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 13:21

Ev sahibi olmak artık neredeyse birçoğumuz için hayal. Gaziantep'te bulunan bu satılık evi görünce ise nefessiz kalabilirsiniz, bizden söylemesi.

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Ev satın almak, ev kiralamak artık korkunç konular. Doğru düzgün bir yerde yaşamak isterseniz zaten o paraları vermeniz çok zor. Şimdi size Gaziantep Şahindey'deki şu ilginç evi göstereceğiz, bakalım ne düşüneceksiniz.

Ev satın almak, ev kiralamak artık korkunç konular. Doğru düzgün bir yerde yaşamak isterseniz zaten o paraları vermeniz çok zor. Şimdi size Gaziantep Şahindey'deki şu ilginç evi göstereceğiz, bakalım ne düşüneceksiniz.

Evin sokağını az evvel yukarda gördünüz. Burası da bir apartman girişi ama ev bu apartmanda değil, buradan sadece geçmeniz gerekiyor.

Evin sokağını az evvel yukarda gördünüz. Burası da bir apartman girişi ama ev bu apartmanda değil, buradan sadece geçmeniz gerekiyor.

Apartmanın içinden geçtikten sonra bir avluya ulaşıp iki katlı bir yapı görüyorsunuz.

Apartmanın içinden geçtikten sonra bir avluya ulaşıp iki katlı bir yapı görüyorsunuz.

Burası da evin girişi. Uzun bir salona ve ve mutfağa açılıyor bu giriş.

Burası da evin girişi. Uzun bir salona ve ve mutfağa açılıyor bu giriş.

Ev gördüğünüz gibi sobalı ve salonun hiçbir yerinde pencere yok.

Ev gördüğünüz gibi sobalı ve salonun hiçbir yerinde pencere yok.
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Burası da mutfak ve tabii ki yine penceresiz

Burası da mutfak ve tabii ki yine penceresiz

Mutfağın yanında bir banyo, banyonun bitişiğinde de bu tuvalet var.

Mutfağın yanında bir banyo, banyonun bitişiğinde de bu tuvalet var.

Bu da evdeki yatak odası, zaten başka da oda yok.

Bu da evdeki yatak odası, zaten başka da oda yok.

Özellikle yabancılar tarafından oldukça göç alan Şahinbey ilçesindeki bu evin fiyatı 1 miyon 250 bin TL. Varsa alıcısı şimdiden hayırlı olsun, ne diyelim...

Özellikle yabancılar tarafından oldukça göç alan Şahinbey ilçesindeki bu evin fiyatı 1 miyon 250 bin TL. Varsa alıcısı şimdiden hayırlı olsun, ne diyelim...

Evle ilgili sosyal medyadaki tepkilerin bir kısmı şöyle

Evle ilgili sosyal medyadaki tepkilerin bir kısmı şöyle

👇

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Evin videosunu seyretmek isterseniz buradan bakabilirsiniz 👇

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