Twitter'da Kafayı Kadınlarla Bozduğu İçin Küfür Kıyamet Saydıran Borsa Kaplanı İsimli Tuhaf Hesap
Twitter'da Kafayı Kadınlarla Bozduğu İçin Küfür Kıyamet Saydıran Borsa Kaplanı İsimli Tuhaf Hesap
Sosyal medya kullanıcısı olmak için herhangi bir yeterliliğe sahip olmak gerekmiyor biliyorsunuz. O yüzden klavyesi ve interneti olan herkes aklındakini yazabiliyor. Ama şunu unutmayın, bazıları gerçekten sorunlu. Tıpkı bu hesap gibi!
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Twitter ya da yeni adıyla X, kullanıcıların çeşitli paylaşımlar yaptığı bir platform biliyorsunuz. Kimisi haber kaynağı olarak, kimisi günlük olarak kullanıyor. Sonuçta bunun bir standartı yok çünkü herkes aynı zeka ve mantık seviyesinde değil, olmak zorunda da değil. Ama işte şahit oluyorsunuz, ona da yapacak bir şey yok.
Nasıl gerçek hayatta herkesin hayat standartı aynı değilse sosyal medyayı kullananların da aynı değil. Hatta standartı boşverin, hayatsız bile olabilirsiniz. Öyle olunca da patetik ruh halinizi klavye tuşları vasıtasıyla herkesle paylaşabilirsiniz. Yalancıya bir yaptırım olmadığı gibi hayatsızlara da herhangi bir ceza yok çünkü...
Twitter'da Borsa Kaplanı diye bir hesap var, borsayla falan alakası yok. Bütün işi gücü kadınlar çünkü büyük ihtimalle kadınların bununla işi yok.
Millet yılbaşında bi şeylerle meşgul olurken bu hesap kadınlarla ilgili seri saçmalamaya başladı. Normal günlerde de böyleydi tabii ama yılbaşı olunca hayatsızlığı yüzüne epey bir vurmuş anlaşılan.
Takmış çok fena, bi şey olmuş buna demek ki...
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Sadece kadınlarla değil mesleklerle ilgili de derdi var. Yazık kafasına...
Bak yine...
He kesin evet, hayatsızlara yaptırım yok nasılsa oyna devam 👍
Sinirlenmeyi bırakıp adama üzülmeye başlıyorsunuz bir süre sonra :(((((
Yok gerçekten, adamın işi gücü yok.
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Çok fena üzmüşler!
Offf çok başarılısın ya!
Bak seeen?
Seni robottan başka kimse çekmez, al bir an önce 👍
Seda Sayan'ın Erol Köse'ye yaptığı atarda iki eliyle bacak arasını gösterip söylediği laf vardı, insanın aklına o geliyor: "Bi de sen kadınlarla uğraşıyorsun, çok üzülüyorum. Hayır ne gibi bir sorunun var, bir sorunun var senin? Var! Hep kadınlarla."
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Bu kullanıcıyla ilgili bir tanıma ihtiyaç duyuyorsanız "İncel erkek nedir?" diye ufak bir araştırma yapabilirsiniz.
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