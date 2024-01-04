Mesleğini Berber ve Kepçe Operatörüyle Kıyaslayan Doktorlar Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu
Mesleğini Berber ve Kepçe Operatörüyle Kıyaslayan Doktorlar Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu
Doktorlara çok şey borçluyuz. Özellikle ülkemizde çalışma şartlarındaki zorlukların farkındayız. Her meslek sahibi insanca çalışma şartlarını hak ediyor, bu kesin. Ancak son zamanlarda doktorların kendilerini çeşitli meslek gruplarıyla kıyaslaması bir akım haline geldi. Doktorlar son olarak işin içine berberleri ve kepçe operatörlerini de kattı...
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Tıp doktorlarının yaşadığı zorlukları ve maruz kaldıkları olayları hemen hemen her gün haberlerde görüyoruz.Öz
Özellikle pandemi sürecinde doktorlarımıza ne kadar minnet borçlu olduğumuzu bir kere daha anlamıştık.
Çalışma şartlarının hak ettikleri gibi olmadığını düşünen bazı doktorlar ülkeyi terk etti. Sosyal medyada bu akımı çokça görüyorduk hatırlarsanız.
Ancak sonrasında daha acayip bir akım oluştu. Sosyal medyayı kullanan bazı hekimler, kendi kazançlarını başka meslek gruplarıyla karşılaştırmaya başladı. Mesela erkek berberleriyle...
Son olarak Doç. Dr. Ömer Coşkun, yeni yayınlanan berber tarifesin örnek gösterdi 👇
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Asistan bir hekimin mesleğini kepçe operatörü ile kıyaslaması ise gündem oldu.
Doktorların berber ve kepçe operatörü kıyaslamasına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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