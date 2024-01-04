Mesleğini Berber ve Kepçe Operatörüyle Kıyaslayan Doktorlar Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Doktorlara çok şey borçluyuz. Özellikle ülkemizde çalışma şartlarındaki zorlukların farkındayız. Her meslek sahibi insanca çalışma şartlarını hak ediyor, bu kesin. Ancak son zamanlarda doktorların kendilerini çeşitli meslek gruplarıyla kıyaslaması bir akım haline geldi. Doktorlar son olarak işin içine berberleri ve kepçe operatörlerini de kattı...