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Cem Yılmaz'ın Yeni Gösterisinin Biletleri Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi: Bilet Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Cem Yılmaz'ın Yeni Gösterisinin Biletleri Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi: Bilet Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 12:42

Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni gösteri hazırladı. Biletleri de 10 Ocak 12:00'de satışa çıktı. Gösterinin yıllar içinde bilet fiyatlarındaki değişim ilgi çekti. İşte karşınızda Cem Yılmaz enflasyonu!

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Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. Gösterinin biletleri de 10 Ocak'ta 12:00'de satışa çıktı.

Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. Gösterinin biletleri de 10 Ocak'ta 12:00'de satışa çıktı.

Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı.

Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı.
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9 Ocak'ta da Instagram hesabından yeni gösterinin biletlerinin satışa çıkacağını açıklamıştı. Ve 10 Ocak'ta sitede yoğunluk yaratarak gösterinin biletleri satışa sunuldu.

Cem Yılmaz'ın bir önceki gösterisi olan "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Gösterinin bilet fiyatları yaklaşık 372 ila 1.000 lira arasında değişiyordu.

Cem Yılmaz'ın bir önceki gösterisi olan "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Gösterinin bilet fiyatları yaklaşık 372 ila 1.000 lira arasında değişiyordu.

2020 yılında da gösterinin biletlerinin fiyatlarına yönelik haberlerde 3 bin 600 TL'ye çıktığı söylemlerini ünlü komedyen yalanlamıştı.

2020 yılında da gösterinin biletlerinin fiyatlarına yönelik haberlerde 3 bin 600 TL'ye çıktığı söylemlerini ünlü komedyen yalanlamıştı.
twitter.com
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2020 yılında Cem Yılmaz gösterisinin bilet fiyatları 88 ila 297 lira arasında değişiyordu.

2020 yılında Cem Yılmaz gösterisinin bilet fiyatları 88 ila 297 lira arasında değişiyordu.

Farklı platformlarda da farklı fiyatların olduğu görülmüştü.

Farklı platformlarda da farklı fiyatların olduğu görülmüştü.

2024 yılında Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" isimli yeni gösterisinin fiyatları ise 495 liradan başlayarak satışa sunuldu.

2024 yılında Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" isimli yeni gösterisinin fiyatları ise 495 liradan başlayarak satışa sunuldu.

4 yılda TÜİK TÜFE'nin yüzde 281,51 oranında arttığı, eğlence ve kültür kalemindeki değişimin ise yüzde 208,24 olduğu görülüyor. En düşük kategorideki Cem Yılmaz gösterisi fiyatının ise Ekim 2020'den Ocak 2024'e yüzde 462,49 oranında artmış olduğu görüldü. Değer mi? Ona izleyenler karar verecek.

4 yılda TÜİK TÜFE'nin yüzde 281,51 oranında arttığı, eğlence ve kültür kalemindeki değişimin ise yüzde 208,24 olduğu görülüyor. En düşük kategorideki Cem Yılmaz gösterisi fiyatının ise Ekim 2020'den Ocak 2024'e yüzde 462,49 oranında artmış olduğu görüldü. Değer mi? Ona izleyenler karar verecek.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde bilet fiyatları 6. kategoride 495 TL olurken, diğer kategoriler şu şekilde oluştu: 

  • VIP - 4.400 TL 

  • 1. Kategori - 1.980 TL

  • 2. Kategori - 1.450 TL

  • 3. Kategori - 1.200 TL

  • 4. Kategori - 900 TL 

  • 5. Kategori - 700 TL

  • 6. Kategori - 495 TL

Sosyal medyada ise Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğine yönelik yorumlar çok hızlı türedi.

Sosyal medyada ise Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğine yönelik yorumlar çok hızlı türedi.
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İlk saniyelerde siteye girenler hatta öncesinde girip pusuya yatanlar bile

İlk saniyelerde siteye girenler hatta öncesinde girip pusuya yatanlar bile
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"Kapalı gişeyle" karşılaştı.

"Kapalı gişeyle" karşılaştı.
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5 günlük planlanan ilk sahnenin ilk 3 günü satışa çıkmıştı.

5 günlük planlanan ilk sahnenin ilk 3 günü satışa çıkmıştı.
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Yorumlarda bilet bulamamak bazılarını mutsuz ederken,

Yorumlarda bilet bulamamak bazılarını mutsuz ederken,
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Cem Yılmaz'ın son gösterisine bilet bulabilen şanslı bir azınlık da oldu.

Cem Yılmaz'ın son gösterisine bilet bulabilen şanslı bir azınlık da oldu.
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Siz fiyatları nasıl buldunuz?

Siz fiyatları nasıl buldunuz?
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