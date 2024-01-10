Cem Yılmaz'ın Yeni Gösterisinin Biletleri Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi: Bilet Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Cem Yılmaz'ın Yeni Gösterisinin Biletleri Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi: Bilet Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Cem Yılmaz, yıllar sonra yeni gösteri hazırladı. Biletleri de 10 Ocak 12:00'de satışa çıktı. Gösterinin yıllar içinde bilet fiyatlarındaki değişim ilgi çekti. İşte karşınızda Cem Yılmaz enflasyonu!
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Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra yeni gösteri sahneliyor. Gösterinin biletleri de 10 Ocak'ta 12:00'de satışa çıktı.
Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı.
Cem Yılmaz'ın bir önceki gösterisi olan "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Gösterinin bilet fiyatları yaklaşık 372 ila 1.000 lira arasında değişiyordu.
2020 yılında da gösterinin biletlerinin fiyatlarına yönelik haberlerde 3 bin 600 TL'ye çıktığı söylemlerini ünlü komedyen yalanlamıştı.
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2020 yılında Cem Yılmaz gösterisinin bilet fiyatları 88 ila 297 lira arasında değişiyordu.
Farklı platformlarda da farklı fiyatların olduğu görülmüştü.
2024 yılında Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" isimli yeni gösterisinin fiyatları ise 495 liradan başlayarak satışa sunuldu.
4 yılda TÜİK TÜFE'nin yüzde 281,51 oranında arttığı, eğlence ve kültür kalemindeki değişimin ise yüzde 208,24 olduğu görülüyor. En düşük kategorideki Cem Yılmaz gösterisi fiyatının ise Ekim 2020'den Ocak 2024'e yüzde 462,49 oranında artmış olduğu görüldü. Değer mi? Ona izleyenler karar verecek.
Sosyal medyada ise Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğine yönelik yorumlar çok hızlı türedi.
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İlk saniyelerde siteye girenler hatta öncesinde girip pusuya yatanlar bile
"Kapalı gişeyle" karşılaştı.
5 günlük planlanan ilk sahnenin ilk 3 günü satışa çıkmıştı.
Yorumlarda bilet bulamamak bazılarını mutsuz ederken,
Cem Yılmaz'ın son gösterisine bilet bulabilen şanslı bir azınlık da oldu.
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Siz fiyatları nasıl buldunuz?
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