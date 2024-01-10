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Türkiye'yi Kasıp Kavuran Survivor Yunanistan'da da Reytingleri Altüst Etti!

Türkiye'yi Kasıp Kavuran Survivor Yunanistan'da da Reytingleri Altüst Etti!

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:33

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor her dönem olduğu gibi bu dönemde büyük bir ilgi ile izleniyor. Türkiye'de zirveye oturan macera dolu yarışma geçtiğimiz gün Yunanistan'da da yayınlanmaya başladı. Skai TV’de yeni sezona başlayan Survivor reytingleri de altüst etti.

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Macera dolu, tansiyonun bir an bile düşmediği Survivor All Star Tv8 ekranında yeniden izleyicileriyle buluştu.

Macera dolu, tansiyonun bir an bile düşmediği Survivor All Star Tv8 ekranında yeniden izleyicileriyle buluştu.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği popüler yarışma MasterChef Türkiye'den sonra sevenlerinin karşısına çıktı. Mavi ve Kırmızı takım olarak iki gruba ayrılan yarışmacılar büyük bir efor sarf ederek galibiyet peşinde koşuyor.

Survivor Türkiye'den sonra Yunanistan'da da reytingleri ele geçirdi.

Survivor Türkiye'den sonra Yunanistan'da da reytingleri ele geçirdi.

Başladığı günden bu yana Türkiye’deki reytingleri kasıp kavuran “Survivor”, Yunanistan’daki 7. sezonuyla Skai TV’de yayınlanmaya başladı. Pazar günü Yunanistan’da ilk bölümü yayınlanan program yeni sezonuna zirvede başladı.

Acunmedya global çapta büyümeye devam ediyor!

Acunmedya global çapta büyümeye devam ediyor!

2004 yılından beri ilham verici ve yaratıcı içerikler sunan medya ve eğlence şirketi Acunmedya’nın yatırımları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Türkiye’de TV8 ve TV8,5 kanallarıyla yıllardır reyting rekorları kırarak büyük başarı elde eden Acunmedya, “Türkiye’nin dijital platformu” sloganıyla yola çıktığı Exxen ile birçok farklı türdeki yapımı izleyici ile buluşturuyor.

Sadece medya alanında sınırlı kalmayan Acunmedya; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımlarını sürdürüyor.

Sadece medya alanında sınırlı kalmayan Acunmedya; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımlarını sürdürüyor.

Dünya'nın en büyük ve en yenilikçi merkezi olmasıyla büyük önem taşıyor.

Dünya'nın en büyük ve en yenilikçi merkezi olmasıyla büyük önem taşıyor.

3000'den fazla uluslararası çalışanıyla Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan dünyanın en büyük ve en yenilikçi prodüksiyon merkezi ACM Production HUB’da her yıl 5000 saatten fazla prime-time içerik üretiliyor.

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Acunmedya dünya çapında büyük ses getiren formatları, özgün yeni formatlarını ve yapımcısı olduğu dizilerini dünyanın dört bir yanında, 15’ten fazla ülkede izleyicilere sunmakta.

Acunmedya dünya çapında büyük ses getiren formatları, özgün yeni formatlarını ve yapımcısı olduğu dizilerini dünyanın dört bir yanında, 15’ten fazla ülkede izleyicilere sunmakta.

Peki Acunmedya'nın günden güne büyüdüğü ülkelerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

Peki Acunmedya'nın günden güne büyüdüğü ülkelerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

Amerika, Meksika, Romanya, Macaristan, Slovenya,

Brezilya, Kolombiya, Türkiye, Yunanistan, Çekya, Slovakya, Sırbistan,

Hırvatistan ve Bulgaristan dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında adını duyuran Acunmedya; en büyüleyici, en ilgi çekici ve en çok izlenen TV şovlarını, dizilerini, uluslararası yetenek formatlarını izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

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