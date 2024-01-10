Türkiye'yi Kasıp Kavuran Survivor Yunanistan'da da Reytingleri Altüst Etti!
Türkiye'yi Kasıp Kavuran Survivor Yunanistan'da da Reytingleri Altüst Etti!
Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor her dönem olduğu gibi bu dönemde büyük bir ilgi ile izleniyor. Türkiye'de zirveye oturan macera dolu yarışma geçtiğimiz gün Yunanistan'da da yayınlanmaya başladı. Skai TV’de yeni sezona başlayan Survivor reytingleri de altüst etti.
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Macera dolu, tansiyonun bir an bile düşmediği Survivor All Star Tv8 ekranında yeniden izleyicileriyle buluştu.
Survivor Türkiye'den sonra Yunanistan'da da reytingleri ele geçirdi.
Acunmedya global çapta büyümeye devam ediyor!
Sadece medya alanında sınırlı kalmayan Acunmedya; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımlarını sürdürüyor.
Dünya'nın en büyük ve en yenilikçi merkezi olmasıyla büyük önem taşıyor.
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Acunmedya dünya çapında büyük ses getiren formatları, özgün yeni formatlarını ve yapımcısı olduğu dizilerini dünyanın dört bir yanında, 15’ten fazla ülkede izleyicilere sunmakta.
Peki Acunmedya'nın günden güne büyüdüğü ülkelerin hangileri olduğunu biliyor musunuz?
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