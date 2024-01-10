Türkiye'yi Kasıp Kavuran Survivor Yunanistan'da da Reytingleri Altüst Etti!

Amerika, Meksika, Romanya, Macaristan, Slovenya,

Brezilya, Kolombiya, Türkiye, Yunanistan, Çekya, Slovakya, Sırbistan,

Hırvatistan ve Bulgaristan dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında adını duyuran Acunmedya; en büyüleyici, en ilgi çekici ve en çok izlenen TV şovlarını, dizilerini, uluslararası yetenek formatlarını izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.