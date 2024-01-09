Survivor'da Herkesi Gözaltına Aldırıp Ortalığı Birbirine Katan Seda'nın Polise Anlattıkları Kırdı Geçirdi!
Survivor'da Herkesi Gözaltına Aldırıp Ortalığı Birbirine Katan Seda'nın Polise Anlattıkları Kırdı Geçirdi!
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Survivor'da Dominik polisinin operasyon düzenlemesine sebep olan kişinin Seda olduğu ortaya çıkmıştı.
Kolombiya ödülü sonrası babasına mesaj göndermek için bir kızın telefonunu kullanmak isteyen, ardından not yazıp veren Seda'nın kaçırıldığı düşünülmüştü.
Telefonun sahibi kız çocuğunun annesi de olayı polise bildirmiş ve hem Kolombiya hem Dominik polisi seferber olmuştu.
Meğer o gün orada yaşananlarda çok daha fazlası varmış!
Seda kaçırılmadığını kanıtlamak için polislere 2010, 2015 afişlerini göstermiş ve "Mesajı prodüksiyona gösterirseniz ayvayı yerim" demiş.
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Polis ikna olduktan sonra da Seda'ya kazanması için dualar etmiş
Tabii Seda'nın bu yaptıklarından sonra sosyal medya kahkahaya boğuldu.
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