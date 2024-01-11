Yurt Dışından Düşman Çatlatırcasına Paylaşım Yapan Edis "Hastaymışsınız Hepiniz?" Diyerek Nispet Yaptı
Yurt Dışından Düşman Çatlatırcasına Paylaşım Yapan Edis "Hastaymışsınız Hepiniz?" Diyerek Nispet Yaptı
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Çiçekli gömlekleriyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Edis'i artık neredeyse tanımayan yok! Tanımayanlar bile en az bir şarkısını mutlaka duymuştur.
Esprili kişiliğiyle de bilinen Edis, sosyal medyada takip etmesi en keyifli ünlü isimlerden biri olabilir.
Ancak son paylaşımı hassas kalplerimize dokunmadı değil: Avusturya'dan paylaşım yapan Edis, adeta nispet yaptı!
"Avusturya'dan selamlar. Hastaymışsınız hepiniz?" açıklamalı paylaşımı, "Bunda gülünecek ne var?" dedirtti!
Ardından alınan kullanıcılardan sitem dolu yanıtlar gecikmedi. 👇
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