Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Aralarındaki Konuşma Afişe Oldu
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Aralarındaki Konuşma Afişe Oldu
Hatırlarsanız, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Altın Küre ödül törenindeki aralarındaki konuşma herkese dert olmuştu! Herkes dudak okuma yarışına girerken Squid Game: The Challenge yarışmacısı ve sağır olan Jackie Gonzalez de işe el attı. İkilinin dudaklarını okuyarak ne konuşmuş olabileceklerinden bahsetti. Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Altın Küre ödül töreninin en olaylı çifti Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'i son günlerde görmeyen, duymayan kalmadı sanıyoruz...
Ödüle sevgilisi Chalamet'in konuğu olarak katılan Jenner, kırmızı halıya basar basmaz kaosa neden olmuş ve Selena Gomez'le ters düştüğü iddia edilmişti.
Gece boyu birbirini öpmeden duramayan ünlü çift, ayrıca aralarında bol bol fısıldaşarak muhabbet etmişti.
TikTok'ta dudak okuma yarışına giren insanlar ne konuştuklarına dair sayısız teori üretti: "Squid Game: The Challenge" yarışmacısı Jackie Gonzalez de duruma el attı.
Sağır olan Gonzalez, Jenner ve Chalamet'in dudaklarını okuyarak neler dediklerini ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bakalım ne demişler...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Asıl Taylor Swift ile Gomez'i çevirseydi keşke.