Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Aralarındaki Konuşma Afişe Oldu

Hatırlarsanız, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Altın Küre ödül törenindeki aralarındaki konuşma herkese dert olmuştu! Herkes dudak okuma yarışına girerken Squid Game: The Challenge yarışmacısı ve sağır olan Jackie Gonzalez de işe el attı. İkilinin dudaklarını okuyarak ne konuşmuş olabileceklerinden bahsetti. Bakalım 👇