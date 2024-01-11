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Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Aralarındaki Konuşma Afişe Oldu

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Aralarındaki Konuşma Afişe Oldu

Kylie Jenner Timothee Chalamet
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 18:29

Hatırlarsanız, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Altın Küre ödül törenindeki aralarındaki konuşma herkese dert olmuştu! Herkes dudak okuma yarışına girerken Squid Game: The Challenge yarışmacısı ve sağır olan Jackie Gonzalez de işe el attı. İkilinin dudaklarını okuyarak ne konuşmuş olabileceklerinden bahsetti. Bakalım 👇

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Altın Küre ödül töreninin en olaylı çifti Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'i son günlerde görmeyen, duymayan kalmadı sanıyoruz...

Altın Küre ödül töreninin en olaylı çifti Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'i son günlerde görmeyen, duymayan kalmadı sanıyoruz...

Ödüle sevgilisi Chalamet'in konuğu olarak katılan Jenner, kırmızı halıya basar basmaz kaosa neden olmuş ve Selena Gomez'le ters düştüğü iddia edilmişti.

Ödüle sevgilisi Chalamet'in konuğu olarak katılan Jenner, kırmızı halıya basar basmaz kaosa neden olmuş ve Selena Gomez'le ters düştüğü iddia edilmişti.

Derken olaylar iyice kızışmış, son açıklama Gomez'den gelmişti:

Gece boyu birbirini öpmeden duramayan ünlü çift, ayrıca aralarında bol bol fısıldaşarak muhabbet etmişti.

Gece boyu birbirini öpmeden duramayan ünlü çift, ayrıca aralarında bol bol fısıldaşarak muhabbet etmişti.

TikTok'ta dudak okuma yarışına giren insanlar ne konuştuklarına dair sayısız teori üretti: "Squid Game: The Challenge" yarışmacısı Jackie Gonzalez de duruma el attı.

TikTok'ta dudak okuma yarışına giren insanlar ne konuştuklarına dair sayısız teori üretti: "Squid Game: The Challenge" yarışmacısı Jackie Gonzalez de duruma el attı.

Sağır olan Gonzalez, Jenner ve Chalamet'in dudaklarını okuyarak neler dediklerini ortaya çıkardı.

Sağır olan Gonzalez, Jenner ve Chalamet'in dudaklarını okuyarak neler dediklerini ortaya çıkardı.
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Bakalım ne demişler...

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Boncuk Mavisoy

Asıl Taylor Swift ile Gomez'i çevirseydi keşke.