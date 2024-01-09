Timothée Chalamet, Selena Gomez Dedikodularını Reddederek Sevgilisi Kylie Jenner'ı Savundu

Altın Küre ödül töreninin çok konuşulan olayını duymayan kalmadı: Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yemesi ve akabinde bunu arkadaşı Taylor Swift'e yetiştirmesi kameralara yansıyınca tüm sosyal medya çalkalandı. Ancak ilk yalanlama Timothée Chalamet'ten geldi ve sevgilisini böyle akladı...

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