Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Timothée Chalamet, Selena Gomez Dedikodularını Reddederek Sevgilisi Kylie Jenner'ı Savundu

Timothée Chalamet, Selena Gomez Dedikodularını Reddederek Sevgilisi Kylie Jenner'ı Savundu

Selena Gomez Kylie Jenner Timothee Chalamet
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 21:58

Altın Küre ödül töreninin çok konuşulan olayını duymayan kalmadı: Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yemesi ve akabinde bunu arkadaşı Taylor Swift'e yetiştirmesi kameralara yansıyınca tüm sosyal medya çalkalandı. Ancak ilk yalanlama Timothée Chalamet'ten geldi ve sevgilisini böyle akladı...

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/09/timoth...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Altın Küre ödül töreninin en çok konuşulan üçlüsüne mutlaka denk gelmişsinizdir: "Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet üçlüsü ne alaka?" diyenlere de hemen özet geçelim!

Altın Küre ödül töreninin en çok konuşulan üçlüsüne mutlaka denk gelmişsinizdir: "Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet üçlüsü ne alaka?" diyenlere de hemen özet geçelim!

Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yediği iddia edildi ve ardından bu dedikoduyu arkadaşı Taylor Swift'e yetiştiren Gomez kameralara yansıdı. Sonra da adeta magazin gündemini esir aldı!

İlk yalanlama Selena Gomez'e yakın kaynaklardan geldi: Söz konusu kaynaklar, Gomez'in o gece ne Chalamet'i ne de Jenner'ı gördüğünü söyledi.

İlk yalanlama Selena Gomez'e yakın kaynaklardan geldi: Söz konusu kaynaklar, Gomez'in o gece ne Chalamet'i ne de Jenner'ı gördüğünü söyledi.

Detaylar:

Ancak dudak okumakta ustalaşmış bazı sosyal medya kullanıcıları, Gomez'in Jenner tarafından reddedildiği konusunda fikrini değiştirmedi.

Ancak dudak okumakta ustalaşmış bazı sosyal medya kullanıcıları, Gomez'in Jenner tarafından reddedildiği konusunda fikrini değiştirmedi.

Derken bir diğer yalanlama Kylie Jenner'ın biricik oyuncu sevgilisi Timothée Chalamet'ten geldi!

Derken bir diğer yalanlama Kylie Jenner'ın biricik oyuncu sevgilisi Timothée Chalamet'ten geldi!

TMZ'nin kameralarına takılan Chalamet, kendisine sorulan Jenner ve Gomez dedikodularına 'Saçmalık' şeklinde yanıt verdi.

TMZ'nin kameralarına takılan Chalamet, kendisine sorulan Jenner ve Gomez dedikodularına 'Saçmalık' şeklinde yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu, Gomez'le arasının iyi olup olmadığı sorusunu ise "Tabi ki" diye cevapladı.

Ünlü oyuncu, Gomez'le arasının iyi olup olmadığı sorusunu ise "Tabi ki" diye cevapladı.

Artık ne kadarı doğru, ne kadarı yalan bilemeyeceğiz... Siz ne düşünüyorsunuz?

Artık ne kadarı doğru, ne kadarı yalan bilemeyeceğiz... Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?