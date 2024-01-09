Timothée Chalamet, Selena Gomez Dedikodularını Reddederek Sevgilisi Kylie Jenner'ı Savundu
Timothée Chalamet, Selena Gomez Dedikodularını Reddederek Sevgilisi Kylie Jenner'ı Savundu
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/09/timoth...
Altın Küre ödül töreninin çok konuşulan olayını duymayan kalmadı: Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yemesi ve akabinde bunu arkadaşı Taylor Swift'e yetiştirmesi kameralara yansıyınca tüm sosyal medya çalkalandı. Ancak ilk yalanlama Timothée Chalamet'ten geldi ve sevgilisini böyle akladı...
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Altın Küre ödül töreninin en çok konuşulan üçlüsüne mutlaka denk gelmişsinizdir: "Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet üçlüsü ne alaka?" diyenlere de hemen özet geçelim!
İlk yalanlama Selena Gomez'e yakın kaynaklardan geldi: Söz konusu kaynaklar, Gomez'in o gece ne Chalamet'i ne de Jenner'ı gördüğünü söyledi.
Ancak dudak okumakta ustalaşmış bazı sosyal medya kullanıcıları, Gomez'in Jenner tarafından reddedildiği konusunda fikrini değiştirmedi.
Derken bir diğer yalanlama Kylie Jenner'ın biricik oyuncu sevgilisi Timothée Chalamet'ten geldi!
TMZ'nin kameralarına takılan Chalamet, kendisine sorulan Jenner ve Gomez dedikodularına 'Saçmalık' şeklinde yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu, Gomez'le arasının iyi olup olmadığı sorusunu ise "Tabi ki" diye cevapladı.
Artık ne kadarı doğru, ne kadarı yalan bilemeyeceğiz... Siz ne düşünüyorsunuz?
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