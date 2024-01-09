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Ünlü Oyuncu Gillian Anderson G Noktasını Bulmakta Zorlananlara Elbisesiyle Yardımcı Oldu

Ünlü Oyuncu Gillian Anderson G Noktasını Bulmakta Zorlananlara Elbisesiyle Yardımcı Oldu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 18:40

Ünlü oyuncu Gillian Anderson Altın Küre ödül töreni için giydiği elbiseyle akıllara durgunluk verdi. Dışarıdan normal görünen ama dikkatlice bakılınca fark edilen cinsel organ motifleriyle kaplı elbisesi görenleri şaşırttı.

Bakalım 👇

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/01/08/st...
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En son "Sex Education" dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve sayısız meşhur yapımda rol almış Gillian Anderson'ı tanıyanlarınız vardır.

En son "Sex Education" dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve sayısız meşhur yapımda rol almış Gillian Anderson'ı tanıyanlarınız vardır.

Anderson, Sex Education dizisindeki karakterinin etkisinden çıkamamış olacak ki giydiği elbise ile görenleri dumur etti.

Anderson, Sex Education dizisindeki karakterinin etkisinden çıkamamış olacak ki giydiği elbise ile görenleri dumur etti.

Geçtiğimiz Altın Küre ödül törenine güzelliğiyle damgasını vuran Anderson, beyaz elbisesi ile de epey beğenildi.

Geçtiğimiz Altın Küre ödül törenine güzelliğiyle damgasını vuran Anderson, beyaz elbisesi ile de epey beğenildi.

Ancak yakından bakınca fark edilen elbisenin motifleri görenleri neye uğradığını şaşırttı!

Ancak yakından bakınca fark edilen elbisenin motifleri görenleri neye uğradığını şaşırttı!

Ünlü oyuncunun vajina işlemeli elbisesi görenleri önce şaşırttı, sonra güldürdü: Çünkü Anderson'dan tam da bu beklenir!

Ünlü oyuncunun vajina işlemeli elbisesi görenleri önce şaşırttı, sonra güldürdü: Çünkü Anderson'dan tam da bu beklenir!
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Anderson elbiseyi 'birçok sebepten ötürü' giydiğini söyleyerek, özellikle de işbirliği için uygun olduğunu söyledi.

Anderson elbiseyi 'birçok sebepten ötürü' giydiğini söyleyerek, özellikle de işbirliği için uygun olduğunu söyledi.

Elbise Hearst ile alternatif sağlıklı yaşam markası G Spot arasındaki bir iş birliği içinmiş...

Tüm nakış işi yaklaşık 150 saat sürmüş: motif başına 3.5 saat harcanmış...

Tüm nakış işi yaklaşık 150 saat sürmüş: motif başına 3.5 saat harcanmış...

Siz elbiseyi nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!

Siz elbiseyi nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!

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