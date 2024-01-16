Yahşi Cazibe Dizisindeki Simge Aslında Dizinin İyi Karakteri miydi?
Yahşi Cazibe Dizisindeki Simge Aslında Dizinin İyi Karakteri miydi?
Yahşi Cazibe televizyonlarımızda komedi dizilerinin olduğu dönemde yayımlanmış. Büyük bir kitle tarafından da sevilmişti. Dizinin kayıtları sayesinde de halen daha kesitleri, eski bölümleri yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Peki Cazibe Simge rekabetinde aslında iyi karakter Simge miydi? Twitter'dan Yıldız dizinin bu önemli karakterini yıllar sonra analiz etti.
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2010-2012 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Yahşi Cazibe hem 90 bölümden fazla sürmüş, hem de o dönemin pek çok genç oyuncusunun kariyer basamaklarını tırmanmasında önemli yer edinmişti.
Dizinin omurgası bir aşk üçgeni üzerine kuruluydu ve Kemal, Cazibe, Simge üçgeninde Cazibe ve Kemal tarafı izleyici tarafından sempatiyle karşılanıyordu.
Bir Twitter kullanıcısı da Simge'nin analizini yaptı.
Adeta bir kara kediydi...
İşin içinde aldatma detayı da var.
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"Kemal'e güveniyordu..."
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