Yahşi Cazibe Dizisindeki Simge Aslında Dizinin İyi Karakteri miydi?

Yahşi Cazibe televizyonlarımızda komedi dizilerinin olduğu dönemde yayımlanmış. Büyük bir kitle tarafından da sevilmişti. Dizinin kayıtları sayesinde de halen daha kesitleri, eski bölümleri yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Peki Cazibe Simge rekabetinde aslında iyi karakter Simge miydi? Twitter'dan Yıldız dizinin bu önemli karakterini yıllar sonra analiz etti.