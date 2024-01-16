Görüş Bildir
Haberler
TV
Yahşi Cazibe Dizisindeki Simge Aslında Dizinin İyi Karakteri miydi?

Yahşi Cazibe Dizisindeki Simge Aslında Dizinin İyi Karakteri miydi?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.01.2024 - 14:22

Yahşi Cazibe televizyonlarımızda komedi dizilerinin olduğu dönemde yayımlanmış. Büyük bir kitle tarafından da sevilmişti. Dizinin kayıtları sayesinde de halen daha kesitleri, eski bölümleri yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Peki Cazibe Simge rekabetinde aslında iyi karakter Simge miydi? Twitter'dan Yıldız dizinin bu önemli karakterini yıllar sonra analiz etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2010-2012 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Yahşi Cazibe hem 90 bölümden fazla sürmüş, hem de o dönemin pek çok genç oyuncusunun kariyer basamaklarını tırmanmasında önemli yer edinmişti.

2010-2012 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Yahşi Cazibe hem 90 bölümden fazla sürmüş, hem de o dönemin pek çok genç oyuncusunun kariyer basamaklarını tırmanmasında önemli yer edinmişti.

Dizinin omurgası bir aşk üçgeni üzerine kuruluydu ve Kemal, Cazibe, Simge üçgeninde Cazibe ve Kemal tarafı izleyici tarafından sempatiyle karşılanıyordu.

Dizinin omurgası bir aşk üçgeni üzerine kuruluydu ve Kemal, Cazibe, Simge üçgeninde Cazibe ve Kemal tarafı izleyici tarafından sempatiyle karşılanıyordu.

Bir Twitter kullanıcısı da Simge'nin analizini yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı da Simge'nin analizini yaptı.
twitter.com

Adeta bir kara kediydi...

Adeta bir kara kediydi...

İşin içinde aldatma detayı da var.

İşin içinde aldatma detayı da var.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Kemal'e güveniyordu..."

"Kemal'e güveniyordu..."

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?