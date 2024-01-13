Birbirinden Farklı Yaşlarda Gözüken İkiz Kardeşler Üzerine Yapılan Çalışma Viral Oldu

Kimileri kendi yaşından genç gösterir kimisi fazla. Bunun genetik, çevresel veya yaşam tarzı gibi pek çok farklı sebebi olabilir. Peki ikizler? Bir çalışma yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin tek yumurta ikizlerini bile zamanla nasıl ayrıştırdığını gösterdi.