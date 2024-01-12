Rekor Kılıçdaroğlu'ndaydı! O Paylaşım Türkiye'nin En Çok Görüntülenme Alan Tweeti Oldu
Rekor Kılıçdaroğlu'ndaydı! O Paylaşım Türkiye'nin En Çok Görüntülenme Alan Tweeti Oldu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Genel Seçim akşamı "Öndeyiz." paylaşımını yapmış. Ancak ardından sayılan sandıklarda önde olmadığı ortaya çıkmıştı.
Haliyle muhalifler için bu paylaşım bir travma yaratsa da 130 milyon görüntülenmeyle Türkiye'nin en çok izlenme alan tweeti olmuştu.
Ancak anılarlakal isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım bu rekoru kırdı. Paylaşımda Twitter kullanıcılarına "Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi?" sorusu soruldu.
Rekorun yeni sahibi eski sahibine de göndermede bulundu.
Ardından para hesapları yapıldı.
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Para kazanması için mavi tikinin olması gerektiği hatırlatıldı. Ancak kullanıcı mavi tiki açıp gizlediğini belirtti.
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