Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Rekor Kılıçdaroğlu'ndaydı! O Paylaşım Türkiye'nin En Çok Görüntülenme Alan Tweeti Oldu

Rekor Kılıçdaroğlu'ndaydı! O Paylaşım Türkiye'nin En Çok Görüntülenme Alan Tweeti Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.01.2024 - 21:38

Twitter ülkemizde oldukça yaygın. Hatta Elon Musk etkileşim başı ücret ödemeye başlanınca Twitter kullanıcıları arasında da bir rekabet başladı. Ancak uzun süredir kırılmayan rekor geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşımla kırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Genel Seçim akşamı "Öndeyiz." paylaşımını yapmış. Ancak ardından sayılan sandıklarda önde olmadığı ortaya çıkmıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Genel Seçim akşamı "Öndeyiz." paylaşımını yapmış. Ancak ardından sayılan sandıklarda önde olmadığı ortaya çıkmıştı.

Haliyle muhalifler için bu paylaşım bir travma yaratsa da 130 milyon görüntülenmeyle Türkiye'nin en çok izlenme alan tweeti olmuştu.

Haliyle muhalifler için bu paylaşım bir travma yaratsa da 130 milyon görüntülenmeyle Türkiye'nin en çok izlenme alan tweeti olmuştu.

Ancak anılarlakal isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım bu rekoru kırdı. Paylaşımda Twitter kullanıcılarına "Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi?" sorusu soruldu.

Ancak anılarlakal isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım bu rekoru kırdı. Paylaşımda Twitter kullanıcılarına "Hayatınız boyunca sizi en derinden etkileyen olay neydi?" sorusu soruldu.

Binlerce kişi hayatlarındaki en önemli olayları anlatınca ve bu paylaşımlar da kendi başına çok etkileşim alınca görüntülenmeler çığ gibi büyüdü ve an itibariyle 132 milyonu aştı.

Rekorun yeni sahibi eski sahibine de göndermede bulundu.

Rekorun yeni sahibi eski sahibine de göndermede bulundu.

Ardından para hesapları yapıldı.

Ardından para hesapları yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Para kazanması için mavi tikinin olması gerektiği hatırlatıldı. Ancak kullanıcı mavi tiki açıp gizlediğini belirtti.

Para kazanması için mavi tikinin olması gerektiği hatırlatıldı. Ancak kullanıcı mavi tiki açıp gizlediğini belirtti.

Rekor kıran paylaşımdaki hikayeler ve diğer içerikler için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?