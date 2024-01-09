Hayatları Boyunca Kendilerini En Çok Yaralayan Olayları Anlatarak Hepimizi Perişan Eden Kişiler

Hayat bolca inişlerle çıkışlarla dolu bir yolculuk. Elbette mutlu olduğumuz anlar da oluyor ancak şartlar öyle bir yere evriliyor ki kimi kırılma anları mıh gibi aklımızın bir tarafına çakılıyor. İnsanlara hayatta kendilerini en çok yaralayan anlar soruldu ve gelen yanıtların birçoğu hüzne boğdu.