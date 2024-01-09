Hayatları Boyunca Kendilerini En Çok Yaralayan Olayları Anlatarak Hepimizi Perişan Eden Kişiler
Hayatları Boyunca Kendilerini En Çok Yaralayan Olayları Anlatarak Hepimizi Perişan Eden Kişiler
Hayat bolca inişlerle çıkışlarla dolu bir yolculuk. Elbette mutlu olduğumuz anlar da oluyor ancak şartlar öyle bir yere evriliyor ki kimi kırılma anları mıh gibi aklımızın bir tarafına çakılıyor. İnsanlara hayatta kendilerini en çok yaralayan anlar soruldu ve gelen yanıtların birçoğu hüzne boğdu.
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Bazı travmatik durumlar yanıt olarak gelse de...
Asıl vurucu olanlar kaybettikleri yakınlarının ardından içini dökenlerdi...
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Uzun uzun anlatanlar oldu.
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Bir de unutulmaması gereken o kara gün var...
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Kapanmayan yaralarını anlatanlar da var.
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Kısacık cümleye romanlık anılar bırakanlar...
Sevgi her şeyin ilacı...
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Bir de kendini şanslı hissedenler...
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Yine unutulmaması gereken anlar
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