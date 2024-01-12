Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Yazılı ve görsel mizahın madeni Twitter'da (ya da X) geçtiğimiz hafta oldukça komik paylaşımlar vardı. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için küçük bir derleme yaptık.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Böyle bir modern görünme çabaları...
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Büyüklerin deyim dağarcıkları insanı hayrete düşürüyor.
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Kesin yattı.
Bu kadar kamçı fazla.
Shiplendiler.
Diğer sınavlarda da pek bir şey yapılmıyor.
Cengiz'in suçu değil gibi?
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Tam olarak böyle şeyler çıkıyor.
Yazık ya...
İyi bilgi.
Bir de kelime şakası...
Yıllarca bunu mu demek istediler?
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👇
Cevap ver Gamze!
Enerjinin de fazlası zarar.
Doğru olanı yapıyor.
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Millet kitap diyor sen ne diyorsun...
Öğrenci gibi öğrenci
Bu kadar eğlence fazla.
Akıl dolu bir tasarım.
Neler atlatmıştır kim bilir...
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Ölümcül hata gelmiş.
Başgan gibi başkan.
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