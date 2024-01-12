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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.01.2024 - 17:24

Yazılı ve görsel mizahın madeni Twitter'da (ya da X) geçtiğimiz hafta oldukça komik paylaşımlar vardı. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için küçük bir derleme yaptık.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Böyle bir modern görünme çabaları...

Böyle bir modern görünme çabaları...
twitter.com

Ufak bir video arası...

👇

👇
twitter.com

Büyüklerin deyim dağarcıkları insanı hayrete düşürüyor.

Büyüklerin deyim dağarcıkları insanı hayrete düşürüyor.
twitter.com
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Kesin yattı.

Kesin yattı.
twitter.com

Bu kadar kamçı fazla.

Bu kadar kamçı fazla.
twitter.com

Shiplendiler.

Shiplendiler.
twitter.com

Diğer sınavlarda da pek bir şey yapılmıyor.

Diğer sınavlarda da pek bir şey yapılmıyor.
twitter.com

Cengiz'in suçu değil gibi?

Cengiz'in suçu değil gibi?
twitter.com
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Tam olarak böyle şeyler çıkıyor.

Tam olarak böyle şeyler çıkıyor.
twitter.com

Yazık ya...

Yazık ya...
twitter.com

İyi bilgi.

İyi bilgi.
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Bir de kelime şakası...

Bir de kelime şakası...
twitter.com

Yıllarca bunu mu demek istediler?

Yıllarca bunu mu demek istediler?
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👇

👇
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Cevap ver Gamze!

Cevap ver Gamze!
twitter.com

Enerjinin de fazlası zarar.

Enerjinin de fazlası zarar.
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Doğru olanı yapıyor.

Doğru olanı yapıyor.
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👇

👇
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Millet kitap diyor sen ne diyorsun...

Millet kitap diyor sen ne diyorsun...
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Öğrenci gibi öğrenci

Öğrenci gibi öğrenci
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Bu kadar eğlence fazla.

Bu kadar eğlence fazla.
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Akıl dolu bir tasarım.

Akıl dolu bir tasarım.
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Neler atlatmıştır kim bilir...

Neler atlatmıştır kim bilir...
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Ölümcül hata gelmiş.

Ölümcül hata gelmiş.
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Başgan gibi başkan.

Başgan gibi başkan.
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👇

👇
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Haftaya buralarda olun 👋

Şöyle seçeneklerimiz de mvcut...

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