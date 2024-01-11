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Her Şeyin Bir Rüya Olmasından Erdal Beşikçioğlu'nun Adaylığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şeyin Bir Rüya Olmasından Erdal Beşikçioğlu'nun Adaylığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.01.2024 - 20:08

Perşembe timeline'ına kimler renk katmış gelin beraber bakalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Stokçuluğun verdiği o gurur...

Stokçuluğun verdiği o gurur...
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İlginç...

İlginç...
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İngilizce de kelime şakası yapılır.

İngilizce de kelime şakası yapılır.
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Alınganız sanki?

Alınganız sanki?
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Ciğer miğer bırakmadı.

Ciğer miğer bırakmadı.
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Hayvanlara bu kadar yüklenmeyin.

Günün siyaset bombası!

Günün siyaset bombası!
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İyi yatırım yapmış.

İyi yatırım yapmış.
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Temizlemesi zor olur.

Temizlemesi zor olur.
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Zamanda yolculuk mu yaptık?

Zamanda yolculuk mu yaptık?
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Masum...

Masum...
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Yarın yine görüşelim 👋

Yarın yine görüşelim 👋
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