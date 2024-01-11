Her Şeyin Bir Rüya Olmasından Erdal Beşikçioğlu'nun Adaylığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Şeyin Bir Rüya Olmasından Erdal Beşikçioğlu'nun Adaylığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perşembe timeline'ına kimler renk katmış gelin beraber bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Stokçuluğun verdiği o gurur...
İlginç...
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İngilizce de kelime şakası yapılır.
Alınganız sanki?
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Ciğer miğer bırakmadı.
👇
Günün siyaset bombası!
İyi yatırım yapmış.
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Temizlemesi zor olur.
Zamanda yolculuk mu yaptık?
Masum...
Yarın yine görüşelim 👋
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