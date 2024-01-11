Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlıyoruz!
Üşenmemiş de...
👇
Okumak mokumak boş işler...
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Doktor gibi öne çıkmış.
Gerçekleri tokat gibi vurmuş...
Azar geliyor.
Başaracaksınız!
İdeal ilişkinin formülü
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Bir de tek çekelim.
Hep merak etmişizdir.
Hayra çıksın.
Tahinin adını değiştirdiler...
Yavaştan kapatalım.
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