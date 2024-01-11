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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.01.2024 - 18:17

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Üşenmemiş de...

Üşenmemiş de...
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Gece tostu kötülüklerin anasıdır...

👇

👇
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Okumak mokumak boş işler...

Okumak mokumak boş işler...
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Doktor gibi öne çıkmış.

Doktor gibi öne çıkmış.
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Gerçekleri tokat gibi vurmuş...

Gerçekleri tokat gibi vurmuş...
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Azar geliyor.

Azar geliyor.
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Başaracaksınız!

Başaracaksınız!
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İdeal ilişkinin formülü

İdeal ilişkinin formülü
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Bir de tek çekelim.

Bir de tek çekelim.
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Hep merak etmişizdir.

Hep merak etmişizdir.
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Hayra çıksın.

Hayra çıksın.
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Tahinin adını değiştirdiler...

Tahinin adını değiştirdiler...
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Yavaştan kapatalım.

Yavaştan kapatalım.
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