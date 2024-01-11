"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla İlginç Bilgilere Doyuran Kişiler

İlginç bilgiler iyidir. Çoğu zaman sohbet açar, çoğu zaman da ufuk açar. Hatta ilginç gelen ufacık bir bilgi kırıntısı o konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmemize teşvik eder. Yine meşhur akıma bir fotoğraf geldi. Fotoğrafın alıntıları yanıtları bilgi koktu.