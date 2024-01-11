"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla İlginç Bilgilere Doyuran Kişiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla İlginç Bilgilere Doyuran Kişiler
İlginç bilgiler iyidir. Çoğu zaman sohbet açar, çoğu zaman da ufuk açar. Hatta ilginç gelen ufacık bir bilgi kırıntısı o konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmemize teşvik eder. Yine meşhur akıma bir fotoğraf geldi. Fotoğrafın alıntıları yanıtları bilgi koktu.
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Akımı başlatan poz şöyle 👇
Gelen yanıtlara bakalım.
Futbolla ilgili pek çok bilgi var.
Biraz da sinema...
İşte mizah bu!
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Tarih de var.
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