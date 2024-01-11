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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla İlginç Bilgilere Doyuran Kişiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla İlginç Bilgilere Doyuran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.01.2024 - 14:49

İlginç bilgiler iyidir. Çoğu zaman sohbet açar, çoğu zaman da ufuk açar. Hatta ilginç gelen ufacık bir bilgi kırıntısı o konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmemize teşvik eder. Yine meşhur akıma bir fotoğraf geldi. Fotoğrafın alıntıları yanıtları bilgi koktu.

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Akımı başlatan poz şöyle 👇

Akımı başlatan poz şöyle 👇
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Gelen yanıtlara bakalım.

Gelen yanıtlara bakalım.
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Futbolla ilgili pek çok bilgi var.

Futbolla ilgili pek çok bilgi var.
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Biraz da sinema...

Biraz da sinema...
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İşte mizah bu!

İşte mizah bu!
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Tarih de var.

Tarih de var.
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