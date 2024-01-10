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Ayazağa'da Görüntülenen UFO'lardan Yakışıklı Güvenlik Kostümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ayazağa'da Görüntülenen UFO'lardan Yakışıklı Güvenlik Kostümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.01.2024 - 20:00

Bakalım takvimlerin 10 Ocak tarihini gösterdiği Çarşamba günü mizahın lokomotifi Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Şöyle faydalı hobiler edineceksin.

Şöyle faydalı hobiler edineceksin.
twitter.com

Eskiden tasarım diye bir kavram vardı.

Eskiden tasarım diye bir kavram vardı.
twitter.com

Bilin bakalım kimler eksik?

Bilin bakalım kimler eksik?

Biraz içimiz ısınsın.

İstanbul'un hava trafiği bile ilerlemiyor.

İstanbul'un hava trafiği bile ilerlemiyor.
twitter.com
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Yakışıklık Güvenlik with a fan...

Yakışıklık Güvenlik with a fan...
twitter.com

Böyle... Arabesk...

Böyle... Arabesk...
twitter.com

Tost perilerini kovmak lazım.

Değişik bir tarz.

Değişik bir tarz.
twitter.com

Timeline'da dolanırken yaşlandığının farkına varanlar...

Timeline'da dolanırken yaşlandığının farkına varanlar...
twitter.com
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Boyle Diom

amına koyim sbsnin, ilk façalarımı atmıştım bileğime sınav sonrası sbskbsksns