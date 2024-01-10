Ayazağa'da Görüntülenen UFO'lardan Yakışıklı Güvenlik Kostümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ayazağa'da Görüntülenen UFO'lardan Yakışıklı Güvenlik Kostümüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım takvimlerin 10 Ocak tarihini gösterdiği Çarşamba günü mizahın lokomotifi Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Şöyle faydalı hobiler edineceksin.
Eskiden tasarım diye bir kavram vardı.
Bilin bakalım kimler eksik?
İstanbul'un hava trafiği bile ilerlemiyor.
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Yakışıklık Güvenlik with a fan...
Böyle... Arabesk...
Değişik bir tarz.
Timeline'da dolanırken yaşlandığının farkına varanlar...
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amına koyim sbsnin, ilk façalarımı atmıştım bileğime sınav sonrası sbskbsksns