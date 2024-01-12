Ankara'da Bir Mekanda Konsomatrislik Yapan Mihriban Pavyon Aleminin Bilinmeyenlerini Anlattı
Ankara'da Bir Mekanda Konsomatrislik Yapan Mihriban Pavyon Aleminin Bilinmeyenlerini Anlattı
Ankara'da uzun yıllardır hakim bir eğlence kültürü olarak bilinse de pavyonlar ve sazcısından konsuna bu paralel evrenin bilinmeyenleri son zamanlarda anaakımda da tanınmaya başladı. Birkaç yıl önce çekilmesine rağmen halen daha kesitleri sosyal medyada dönen Pavyon belgeseli olsun, geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dansıyla ortalığı yıktığı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi olsun; tüm Türkiye Ankara gece alemi hakkında 'Ne kadar kazanıyorlar, nasıl yaşıyorlar?' gibi soruları sormaya başladı. t24'ten Gözde Yel Ulus'un popüler mekanlarından birinde sahne alan Mihriban'la görüştü ve bu röportaj bir konsomatrisin 24 saati hakkında bilgilere ulaşmamıza yardımcı oldu.
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Hazar Ergüçlü'nün İnci Taneleri fragmanında yaptığı dans pavyonları tekrar gündeme getirdi. t24'ten Gözde Yel ise dizideki sazcı Erkal Sonel'le birlikte çalışan Mihriban'a bazı sorular sordu.
Röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle;
- İçeride çalışanlar arasında bir hiyerarşi var mı, alışma süreci nasıl oluyor?
- İçeride nasıl bir ekip var, kim, ne kadar kazanıyor?
- Bir günün nasıl geçiyor, hazırlık aşaması vs.?
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- Konslar arasında bir sirkülasyon var mı, çalışanlar yıllarca çalışıyor mu? Sektöre girip ‘Burası bana göre değilmiş’ deyip çıkabilmek kolay mı?
- Problemli tipler çok oluyor mu, nasıl davranıyorsunuz müşterilere?
- Bu kadar para harcayıp ego tatmini yaşayanlar da oluyordur…
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