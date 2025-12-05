Kalpli Baklavadan Annelerin Pratik Zekasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 5 Aralık Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıktı? Nelere gülündü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kafein bağımlılığının geldiği noktayla devam edelim.
Yorumdaki çok haklı.
Herkesin vardır böyle bağlantıları.
Güzel fikir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulamalı anlatım...
Anneler bugün şov yapıyor.
Ondan iyi mi bileceksin?
Kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın