Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
Bir Sınıf Öğretmeninin Otizmli Öğrencisinin Karnesine Yazdığı Not Alkış Topladı!

Bir Sınıf Öğretmeninin Otizmli Öğrencisinin Karnesine Yazdığı Not Alkış Topladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 13:15

Bir sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not sosyal medya kullanıcılarını hüzünlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Okullar yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanını yaşadılar.

Okullar yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanını yaşadılar.

Sosyal medyada karnelerini paylaşanlar espirili yorumlara neden olurken öğretmenlerin öğrenciler hakkında görüş bildirdikleri not kısmı dikkat çekti.

Sosyal medyada karnelerini paylaşanlar espirili yorumlara neden olurken öğretmenlerin öğrenciler hakkında görüş bildirdikleri not kısmı dikkat çekti.

Bir sınıf öğretmeni otizmli öğrencisi için karnesine yazdığı not ile hüzne boğdu.

Bir sınıf öğretmeni otizmli öğrencisi için karnesine yazdığı not ile hüzne boğdu.

Twitter (X)'da dikkat çeken o karne paylaşımı herkesin gözlerini dolu dolu yaptı.

Twitter (X)'da dikkat çeken o karne paylaşımı herkesin gözlerini dolu dolu yaptı.

İşte o öğretmenin öğrencisine yazdığı not:

İşte o öğretmenin öğrencisine yazdığı not:
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kullanıcılar bu notu ayakta alkışladılar.

Kullanıcılar bu notu ayakta alkışladılar.

Büyük beğeni toplayan o nota tepkiler hem buruk hem de gurur doluydu.

Büyük beğeni toplayan o nota tepkiler hem buruk hem de gurur doluydu.
twitter.com

Kimileri daha eğlenceli notları sevdiğini söyledi😅

Kimileri daha eğlenceli notları sevdiğini söyledi😅
twitter.com

Öğretmenin bu davranışı takdir edildi.

Öğretmenin bu davranışı takdir edildi.
twitter.com

"Benim canım rahmetli öğretmenim de buna benzer şeyler yazmıştı..."

"Benim canım rahmetli öğretmenim de buna benzer şeyler yazmıştı..."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim" sözü dikkat çekti.

"Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim" sözü dikkat çekti.
twitter.com

"Çok duygulandım..."

"Çok duygulandım..."
twitter.com

Kullanıcılardan bazıları ise kırmızı kalemle karne doldurulmaz, diye belirtti.

Kullanıcılardan bazıları ise kırmızı kalemle karne doldurulmaz, diye belirtti.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
16
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?