Bir Sınıf Öğretmeninin Otizmli Öğrencisinin Karnesine Yazdığı Not Alkış Topladı!
Bir Sınıf Öğretmeninin Otizmli Öğrencisinin Karnesine Yazdığı Not Alkış Topladı!
Bir sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisinin karnesine yazdığı not sosyal medya kullanıcılarını hüzünlendirdi.
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Okullar yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne heyecanını yaşadılar.
Sosyal medyada karnelerini paylaşanlar espirili yorumlara neden olurken öğretmenlerin öğrenciler hakkında görüş bildirdikleri not kısmı dikkat çekti.
Bir sınıf öğretmeni otizmli öğrencisi için karnesine yazdığı not ile hüzne boğdu.
Twitter (X)'da dikkat çeken o karne paylaşımı herkesin gözlerini dolu dolu yaptı.
İşte o öğretmenin öğrencisine yazdığı not:
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Kullanıcılar bu notu ayakta alkışladılar.
Büyük beğeni toplayan o nota tepkiler hem buruk hem de gurur doluydu.
Kimileri daha eğlenceli notları sevdiğini söyledi😅
Öğretmenin bu davranışı takdir edildi.
"Benim canım rahmetli öğretmenim de buna benzer şeyler yazmıştı..."
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"Sana yetişemediğimden kendimedir sitemim" sözü dikkat çekti.
"Çok duygulandım..."
Kullanıcılardan bazıları ise kırmızı kalemle karne doldurulmaz, diye belirtti.
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