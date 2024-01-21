Öğrencilerine Yazdıkları Realist Karne Notlarıyla Viral Olan Öğretmenler TikTok’ta Akım Başlattı

Akımlar mecrası TikTok’ta her geçen gün yeni bir konu gündem olurken, bu sefer ise okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğretmenlerin öğrencilerine yazdıkları karne notları keşfeti ele geçirmeye başladı.
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TikTok’ta bir kullanıcının karne notunu paylaşmasıyla başlayan akım kısa sürede büyük ilgi gördü ve herkes karnelerini paylaşmaya başladı.
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Bazı kız öğrencilerin karne notlarına yazılanlar benzerlik taşırken oldukça da manidardı.
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Erkek öğrencilere yazılanları da tahmin etmesi zor değildi. Kimi erkek öğrencilerin gündemi tabii ki arabalardı.
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Her öğrencisinin ilgi alanını bilen ve onları çok iyi tanıyan emektar öğretmenlerin yazdıkları notlarla öğrencilerine nokta atışı yaptığı görülüyordu.
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Kimileri şakayla karışık öğrencilerinin makyaj yapmasına değenirken kimileri de spora çok vakit ayırmasına değiniyordu.
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Ama özünde her öğretmenin isteği tabii ki biricik öğrencilerinin çok daha iyi bir duruma gelmesiydi.
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Mesele başarı olunca kariyer hedefi şimdiden belli olanlara da destekler tamdı.
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Akım sayesinde bir kez daha değerli öğretmenlerimizin öğrencilerine verdiği kıymet hatırlanmış oldu.
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O zaman bizler de ‘balarısı” bonusuyla tüm öğrencilere başarılar dilemekle birlikte iyi ve keyifli bir tatil dileriz.
Akıma gelen yorumlar ise bu şekilde.👇
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