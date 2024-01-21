Kızıyla Olan İletişimiyle Herkesi Güldürürken Aynı Zamanda Kendine Hayran Bırakan Entelektüel Baba

@melisacelensu adlı TikTok hesabından içerik üreten genç kadın paylaşımlarıyla herkesi güldürüyor. Kimi zaman kızıyla kimi zaman da arkadaşlarıyla videolar çeken içerik üreticisinin özellikle sevildiği bir konsepti var.
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O da babasıyla sohbetlerini paylaştığı videolar. İkilinin arasındaki iletişim özellikle babasının kurduğu cümlelerle izleyen herkesi güldürmeyi başarıyor.
Genç kadın zaman zaman bilerek babasının sabrını sınıyor ve baba da kayıtsız kalmayınca ortaya çıkan videolar milyonlar izleniyor. 👇
Yalnızca genç kadın değil, kendinden emin tavırlarıyla tatlı adam da kızının sinirleriyle oynamayı seviyor.
O anların paylaşılmasıyla birlikte yorumlarda ikilinin arasındaki enerjiye imrenenler buluşuyor. 👇
Baba kızın en sevilen videoları ise görüntülü konuşma anlarında ettiği sohbetler.
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Ve tatlı adamın bu kadar ilgi çekmesinin sebebi de hazır cevap konusundaki başarısı. 👇
İnsan en çok sevdiğiyle uğraşırmış lafını bilirsiniz, işte bu cümle tam olarak ikili için kurulmuş gibi.
Bu tatlı çekişmeler onların adeta sevgi dili. 👇
Bunlara ek olarak tatlı adamın kızına karşı dürüstlüğü ve dobralığı da hem kızını hem izleyicileri güldürüyor.
Örnek verirsek 👇
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İşte tüm bu yansıttıklarıyla kısa sürede TikTok’un sevilen yüzlerinden olan baba kız her geçen gün daha da popülerleşiyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
İkiliye gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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