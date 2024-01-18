Eşini Taklit Eden Adamın O Anları İliklerine Kadar Yaşamasıyla Sergilediği Oscarlık Oyunculuğu

Son zamanlarda TikTok’ta özellikle ablalarını taklit eden kardeşlerin videoları akım olmaya başladı ve herkesin keşfetlerini ele geçirdi. Her geçen gün bu konseptte videolar artmaktayken @cerkesguzeli55 adlı kullanıcı eşinin onu taklit ettiği anları paylaştı.