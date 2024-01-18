Görüş Bildir
Haberler
Video
Eşini Taklit Eden Adamın O Anları İliklerine Kadar Yaşamasıyla Sergilediği Oscarlık Oyunculuğu

Eşini Taklit Eden Adamın O Anları İliklerine Kadar Yaşamasıyla Sergilediği Oscarlık Oyunculuğu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 22:52

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda TikTok’ta özellikle ablalarını taklit eden kardeşlerin videoları akım olmaya başladı ve herkesin keşfetlerini ele geçirdi. Her geçen gün bu konseptte videolar artmaktayken @cerkesguzeli55 adlı kullanıcı eşinin onu taklit ettiği anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adam rolünü öylesine içselleştirmişti ki izleyenler videonun etkisinden çıkamadı.

Adam rolünü öylesine içselleştirmişti ki izleyenler videonun etkisinden çıkamadı.

Eşinin evi topladığı andan yemek yaptığı anlara kadar profesyonelce yansıtan adam başarılı oyunculuğuyla herkesi kahkahaya boğdu.

Eşinin evi topladığı andan yemek yaptığı anlara kadar profesyonelce yansıtan adam başarılı oyunculuğuyla herkesi kahkahaya boğdu.

Tepeden tırnağa kendini uyarlayan adamın özellikle yeşil terliklerinin cuk oturması özenilmiş bir detaydı.

Tepeden tırnağa kendini uyarlayan adamın özellikle yeşil terliklerinin cuk oturması özenilmiş bir detaydı.

İzleyenler ise gülmekle kalmadı ve yorumlarda buluşarak adamı övmelere doyamadı.

İzleyenler ise gülmekle kalmadı ve yorumlarda buluşarak adamı övmelere doyamadı.

İşte tüm detaylarıyla o video 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Demirel can

şu aptal tipleri gördükçe insan erkek olduğuna utaniyor. lan hiç mi şerefiniz haysiyetiniz yok eskiden erkek dediğinin bir ağırlığı vardı bir de şu tiplere b... Devamını Gör

cnr80

hiç komik değil aptalca bi içerik bence