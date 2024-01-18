Eşini Taklit Eden Adamın O Anları İliklerine Kadar Yaşamasıyla Sergilediği Oscarlık Oyunculuğu

Son zamanlarda TikTok’ta özellikle ablalarını taklit eden kardeşlerin videoları akım olmaya başladı ve herkesin keşfetlerini ele geçirdi. Her geçen gün bu konseptte videolar artmaktayken @cerkesguzeli55 adlı kullanıcı eşinin onu taklit ettiği anları paylaştı.
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Adam rolünü öylesine içselleştirmişti ki izleyenler videonun etkisinden çıkamadı.
Eşinin evi topladığı andan yemek yaptığı anlara kadar profesyonelce yansıtan adam başarılı oyunculuğuyla herkesi kahkahaya boğdu.
Tepeden tırnağa kendini uyarlayan adamın özellikle yeşil terliklerinin cuk oturması özenilmiş bir detaydı.
İzleyenler ise gülmekle kalmadı ve yorumlarda buluşarak adamı övmelere doyamadı.
İşte tüm detaylarıyla o video 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇
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şu aptal tipleri gördükçe insan erkek olduğuna utaniyor. lan hiç mi şerefiniz haysiyetiniz yok eskiden erkek dediğinin bir ağırlığı vardı bir de şu tiplere b... Devamını Gör
hiç komik değil aptalca bi içerik bence