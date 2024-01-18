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Üniversite Sınavına Hazırlanan Gencin Soru Çözmek İçin Hazırladığı ‘Sütlü’ Kahve Tepki Topladı

Üniversite Sınavına Hazırlanan Gencin Soru Çözmek İçin Hazırladığı ‘Sütlü’ Kahve Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 20:37

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Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sıkı bir çalışma sürecinden geçtiği büyük bir gerçek. Bu stresli süreci daha verimli geçirmek ve zamanı iyi değerlendirebilmek için kimi zaman uykudan feragat ettikleri olabiliyor. Uykuyu açma denince de akla ilk olarak kahve geliyor.

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Sosyal medyada “Sabaha kadar problem çözdüren kahve yapıyoruz” başlığıyla fanusta hazırladığı kahveyi paylaşan genç de paylaşımı yapmasıyla birlikte viral oldu.

Sosyal medyada “Sabaha kadar problem çözdüren kahve yapıyoruz” başlığıyla fanusta hazırladığı kahveyi paylaşan genç de paylaşımı yapmasıyla birlikte viral oldu.

Öncelikle kahveyi fanusta yapması dikkat çekerken diğer bir etken ise kahveye ilave ettiği bol süttü.

Öncelikle kahveyi fanusta yapması dikkat çekerken diğer bir etken ise kahveye ilave ettiği bol süttü.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve kahveye bu kadar süt eklenirse gencin ancak uykusunu getireceğini söylediler.

İzleyiciler ise yorumlarda buluştu ve kahveye bu kadar süt eklenirse gencin ancak uykusunu getireceğini söylediler.

Üniversiteye hazırlanan diğer gençler ise “Rakiplerim balıkların yaşam alanını bile ele geçirmiş çalışmak için elendik abi” şeklinde komik yorumlar yaptı.

Üniversiteye hazırlanan diğer gençler ise “Rakiplerim balıkların yaşam alanını bile ele geçirmiş çalışmak için elendik abi” şeklinde komik yorumlar yaptı.

İşte o video 👇

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Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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