Üniversite Sınavına Hazırlanan Gencin Soru Çözmek İçin Hazırladığı ‘Sütlü’ Kahve Tepki Topladı

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sıkı bir çalışma sürecinden geçtiği büyük bir gerçek. Bu stresli süreci daha verimli geçirmek ve zamanı iyi değerlendirebilmek için kimi zaman uykudan feragat ettikleri olabiliyor. Uykuyu açma denince de akla ilk olarak kahve geliyor.