İngilizce Telaffuz Konusunda ‘Englishwithcagla’ ile Doğru Bildiğimiz Yanlışları Öğreniyoruz

1 Çağla Aydoğdu bu videosunda Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs isimlerinin doğru telaffuzunu dile getiriyor. 👇

2 Markaların doğru telaffuzları bu şekilde olsa da artık çoğunu kendi dilimizde bir söyleniş biçimine uyarlardık dediğinizi duyar gibiyiz. 👇

3 Yine de doğrusunu bilmekte de fayda var diye düşünüyoruz. 👇