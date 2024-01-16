İngilizce Telaffuz Konusunda ‘Englishwithcagla’ ile Doğru Bildiğimiz Yanlışları Öğreniyoruz

@englishwithcagla adıyla TikTok sayesinde tanıdığımız Çağla Aydoğdu’nun son zamanlarda yaptığı viral paylaşımlarına gelin birlikte bakalım.
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Çağla Aydoğdu, TikTok ve Instagram hesaplarından İngilizce kelimelerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak adına yaptığı bilgilendirici videolarıyla tanınıyor.
Telaffuz videolarına ek olarak İngilizce seviyenize katkıda bulunacak birçok paylaşım yapmakla birlikte özel dersler de veriyor.
Ancak son zamanlarda paylaştığı birkaç telaffuz videosu herkesin kulak vermesi gereken türden.
“İsimlerini yanlış söylediğimiz teknoloji devleri” başlığıyla paylaştığı içeriği de bunlardan biri.
Çağla Aydoğdu bu videosunda Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs isimlerinin doğru telaffuzunu dile getiriyor. 👇
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Bir diğer videosunda ise sıkça kullandığımız ayakkabı markalarından bahsediyor.
Markaların doğru telaffuzları bu şekilde olsa da artık çoğunu kendi dilimizde bir söyleniş biçimine uyarlardık dediğinizi duyar gibiyiz. 👇
Sosyal medya uygulamaları da aslında kişiden kişiye telaffuzu çokça değişen ve ayakkabı markaları gibi zamanla dilimize uyarlandığı kabul edilen konulardan.
Yine de doğrusunu bilmekte de fayda var diye düşünüyoruz. 👇
Son olarak ise günlük hayatımızda epey yer verdiğimiz birkaç kelime var.
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Hemen hemen doğrusu telaffuz edilse de işte birkaç harfle yanlış telaffuz edebildiğimiz o kelimeler. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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