Bir Hemşire Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımlardan Dolayı “Kimseye Güven Kalmadı” Dedirtti
Bir Hemşire Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Paylaşımlardan Dolayı “Kimseye Güven Kalmadı” Dedirtti
TikTok hesabından paylaşmak için videolar çeken hemşire, paylaşımlarının altına yazdığı açıklamalar nedeniyle herkesten eleştiri topluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Paylaşımlarına etik olmayan açıklamalar yazan hemşire başlangıç aşamasında beğeni toplayarak belli bir takipçi kitlesine ulaştı.
Ancak her geçen gün bu tip videolarının artmasıyla birlikte bu durumun uygun olmadığını dile getirenler oldu ve hemşirenin yaptığına sosyal medyadan eleştiri gelmeye başladı.
Özellikle sağlık gibi bir alanda asla böylesine “şaka”ların kabul edilemeyeceğini ve hemşirenin yaptığı bu hatasıyla yanlış bir algı oluşturduğunu söyleyenler oldu.
Sosyal medya kullanıcısı hemşire ise yaşananlardan sonra TikTok hesabını sildi.
Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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